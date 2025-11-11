Sumar exige a Sánchez que no se mueva del cierre nuclear entre nuevos mensajes de Iberdrola y Endesa

Este jueves llega al Congreso la Ley de Movilidad Sostenible con el más de un centenar de enmiendas aprobadas en el Senado, incluida una que facilita la prórroga de Almaraz, Cofrentes y Ascó al eliminar del BOE la mención a su fecha de cierre definitiva. La votación hizo que la ministra Sara Aagesen apelara, entre mentiras y mensajes alarmistas, a un voto en contra en el Congreso, que no está en absoluto asegurado por la posición de Junts sobre este asunto, a lo que se suma su anunciada ruptura con el Ejecutivo. Mientras, y tras el conciliador mensaje trasladado por Pedro Sánchez el domingo, Sumar ha lanzado nuevos avisos al Ejecutivo sobre el cierre nuclear, que fue una de las promesas incluidas en el pacto de coalición.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha señalado al respecto que "el cierre de las centrales nucleares es un compromiso del acuerdo de Gobierno y no vamos a admitir que nadie se desmarque, mucho menos nuestro socio", en alusión al PSOE y la inminente votación sobre la enmienda popular, que ha tachado de "triquiñuela". Martínez se ha aferrado a la supuesta mayoría que existe en el Congreso a favor del cierre y se ha comprometido a "hacer todos los esfuerzos para que la Ley de Movilidad Sostenible no quede comprometida en un grado prácticamente insoportable".

Un día después de que Podemos pidiera al Congreso parar la enmienda e impedir la votación, Martínez ha reconocido que el veto es inviable. "Si tuviéramos la posibilidad de vetar, evidentemente esto estaría vetado y evidentemente la desprotección del lobo, que trajo el PP también con esta misma estrategia a la Ley de Desperdicio Alimentario, no se hubiera producido. No, no es posible, al menos si te crees demócrata y constitucionalista", ha dicho en un mensaje dirigido a sus antiguos compañeros de grupo. La única opción de veto, ha señalado, "es el que puede hacer Hacienda en relación a normas que tengan impacto presupuestario". "Ese es el único veto, no es que el Gobierno pueda vetar", ha puntualizado.

"No tiene sentido"

Entre tanto, dos de las dueñas de la central nuclear de Almaraz, Iberdrola y Endesa, han vuelto a justificar su decisión de pedir una prórroga hasta junio de 2030. "¿Es el momento de cerrar las nucleares? Creo que más claro imposible, las empresas titulares hemos hecho una solicitud tanto al Ministerio, como formalmente al Consejo de Seguridad Nuclear. A pesar de la existencia de una orden ministerial de cese definitivo", ha dicho el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en el Observatorio de la Energía de El Español en alusión a esa mención en el BOE de la fecha de cierre cuya derogación, según el sector, es un paso imprescindible para que haya prórroga.

El directivo ha insistido en el papel de la nuclear para dar firmeza al sistema y ha apelado a no hacer más difícil la labor a Red Eléctrica cuando todavía no se ha avanzado en otros aspectos necesarios para dar estabilidad a la red como el control de tensión por parte de las renovables o el desarrollo del almacenamiento.

El mismo mensaje ha lanzado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que ha recordado que ahora aguardan la respuesta del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio. "Espero que sea una contestación positiva", ha indicado en el mismo foro. Bogas ha señalado que el cierre de Almaraz "no tiene sentido" y ha añadido que para poder parar la central serían necesarios tanto los ATI (almacenes temporales individualizados), como los contenedores, que "ni están, ni se les espera". "2030 ya sería una fecha retadora de alcanzar. Parece que conviene retrasarlo", ha subrayado. También ha destacado que Almaraz contribuirá a la energía síncrona, necesaria para reducir tensiones, en la zona suroeste de España con una muy importante penetración renovable y epicentro del apagón.