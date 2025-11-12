Aragón alcanza los 70.000 millones en inversión empresarial desde el inicio de la legislatura

El Gobierno de Aragón ha superado los 70.000 millones de euros en inversiones empresariales desde el inicio de la legislatura. El presidente Jorge Azcón ha presentado este miércoles el Proyecto Búfalo, impulsado por la empresa aragonesa Forestalia, que supone una inversión de 12.048 millones de euros destinados a la construcción de tres centros de datos en la provincia de Zaragoza.

Durante la presentación, Azcón ha destacado que la cifra global de inversión "va a tener un gran impacto en el territorio en lo que respecta a la huella fiscal, la creación de empleo y la atracción de talento". El presidente autonómico ha subrayado que "ninguna otra comunidad autónoma en España o en el sur de Europa está anunciando proyectos por valor de 70.000 millones de euros", y ha asegurado que Aragón "se está convirtiendo en líder y motor económico de España".

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado la Declaración de Interés Autonómico del Proyecto Búfalo, lo que permitirá acelerar su tramitación administrativa y garantizar su implantación en varios municipios zaragozanos.

Tres centros de datos y más de 7.000 empleos

El plan contempla la construcción de tres centros de datos: DCM Data, en Magallón, con una inversión de 3.307 millones de euros; DCM Dédalo, en Botorrita, con 3.323 millones; y DCM Blue, en Alfamén, que alcanzará los 5.417 millones.

Durante la fase de construcción, prevista para un periodo de ocho años, se generarán unos 4.000 empleos anuales en sectores vinculados a la construcción, la logística y la electricidad. Una vez en funcionamiento, las instalaciones crearán 3.000 puestos fijos, distribuidos entre los tres centros: 825 empleos en Magallón, 825 en Botorrita y 1.350 en Alfamén.

Por todo esto, Azcón ha calificado la iniciativa como un "proyecto histórico", destacando su carácter de capital aragonés y su posición como el segundo de mayor entidad por volumen de inversión en la comunidad.

Energía y sostenibilidad

Los tres centros de datos priorizarán el autoconsumo energético, que cubrirá aproximadamente el 50% de sus necesidades. Cada complejo contará con acuerdos propios para el suministro de energía renovable y con los correspondientes permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

En detalle, el proyecto de Magallón dispone de permiso de demanda en la subestación Magallón 220 kV; el de Botorrita está conectado al nudo María 220 kV; y el de Alfamén cuenta con acceso a la subestación Los Vientos 220 kV. Estas conexiones permitirán una gestión energética eficiente y estable, acorde con los objetivos de sostenibilidad del Gobierno autonómico.

Aragón, polo tecnológico y de inversión

Con la incorporación del Proyecto Búfalo, Aragón refuerza su posición como destino estratégico para la inversión tecnológica e industrial. La administración autonómica considera que el volumen total captado en la legislatura –70.000 millones de euros– consolida a la comunidad como un referente económico en el sur de Europa.

Por último, el presidente Azcón ha subrayado que el desarrollo de estas iniciativas "hará que Aragón tire del carro de la economía nacional y aporte de manera decisiva a la caja común".