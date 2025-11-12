La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar su informe anual, Perspectivas Energéticas Mundiales, en el que frente a informes anteriores apunta a que el pico en el consumo de gas y petróleo podría estar aún muy lejos.

En uno de los escenarios, el denominado Escenario con las Políticas Actuales (CPS por sus siglas en inglés), el informe admite que la demanda de petróleo y gas natural seguirá creciendo hasta 2050, aportando varios datos:

La demanda de petróleo subirá de los 100 millones de barriles diarios actuales a los 105 en 2035 y los 113 hasta 2050 .

. El petróleo será el combustible más empleado en 2050 .

La demanda de gas natural se nutrirá de nuevos gasoductos de Rusia a China y el creciente comercio de gas natural licuado.

se situará en los 5600 BCM (mil millones de metros cúbicos) en 2050 gracias sobre todo a "las economías en desarrollo asiáticas" y menciona que se nutrirá de nuevos gasoductos de Rusia a China y el creciente comercio de gas natural licuado. El crecimiento del consumo de combustibles fósiles, en el que Estados Unidos se erigirá como principal productor en 2050, se deberá en su mayor parte a los mercados emergentes y economías en desarrollo, entre los que cita la India, el sudeste asiático y África, y ámbitos como la aviación, la industria petroquímica y el transporte.

El dato sobre el transporte contrasta con las ambiciones climáticas de imponer paulatinamente el vehículo eléctrico frente al de combustión. Al respecto, el informe de la Agencia Internacional de la Energía dice que en este escenario la adopción del vehículo eléctrico se va a estancar salvo en los lugares con un "fuerte respaldo político", citando a China y Europa, donde sí se incrementarán las ventas.

En este escenario, la agencia augura una suavización de las sanciones relativas a petróleo y gas en los próximos años, que si no decaen traerán un aumento de producción en otros países y "probablemente un aumento de precios". En cuanto a la electricidad, la agencia vaticina un aumento de demanda, en especial en la India e Indonesia, pero el avance hacia "un sistema energético mucho más electrificado no cobra un gran impulso en este escenario". Al respecto, la institución menciona los "retos de integración" de eólica y fotovoltaica en el sistema que "frenan su crecimiento".

En cuanto a otras energías, la agencia augura que el carbón seguirá siendo la mayor fuente de generación de energía a nivel mundial en los siguientes diez años y una aceleración de la construcción de reactores nucleares en todo el mundo en la década de 2030.

Resultan llamativas también las predicciones sobre emisiones: en el mismo escenario, la agencia pronostica que aumentarán "ligeramente con respecto a los niveles actuales", hasta las 40 gigatoneladas de CO2 a principios de la década de los 30, pero se mantendrán ahí hasta 2050. Disminuirán en las economías avanzadas, y también en China desde 2030 pero aumentarán en otros países.

La otra posibilidad: pico en 2030

Los augurios cambian en el Escenario de Políticas Declaradas: según este, la demanda de petróleo y carbón alcanzará su punto máximo en 2030 o antes, mientras las energías renovables aumentarán más rápidamente que cualquier otra fuente de energía importante.

Entre las tendencias comunes a todos los escenarios, el informe destaca la creciente necesidad mundial de servicios energéticos en las próximas décadas, con una demanda en aumento para movilidad, calefacción, refrigeración, iluminación y otros usos domésticos e industriales, y cada vez más para servicios relacionados con datos e inteligencia artificial.

Añade que un grupo de economías emergentes, lideradas por India y el sudeste asiático, a las que se unen países de Oriente Medio, África y América Latina, comenzarán a influir cada vez más en la dinámica del mercado energético en los próximos años tomando el relevo de China, que representó la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo y gas y el 60% del aumento de la demanda de electricidad desde 2010.