Pedro Sánchez, Johnnie Walker y los fachas

En las últimas horas, Diageo, el mayor productor mundial de bebidas alcohólicas, está siendo noticia en la prensa económica internacional porque su CEO, Debra Crew, una antigua oficial del Ejército de Estados Unidos adscrita a los servicios de contraespionaje, acaba de ser cesada por el desplome de los beneficios de la compañía. Si bien a la firma propietaria de la cerveza Guinness y el whisky Johnnie Walker no le sucede nada especial que, a su vez, no esté pasando también en el resto de las principales multinacionacionales especializadas en los sectores de la bebida y la alimentación, eso que en la jerga de los analistas financieros se llama "consumo básico".

Porque todas, sin excepción, lo andan pasando mal; algo que se refleja ahora mismo en las cotizaciones bursátiles de sus acciones, que arrastran caídas en el entorno del 50%, incluso bastante superiores en algunos casos. Y no es que el público norteamericano, británico o europeo continental consuma menos alcohol, como tampoco que haya desertado de la comida basura. Al contrario, Diageo vendió más litros de alcohol en 2024 que en años anteriores. Pero vendió mucho whisky del barato y menos del bueno y caro. Lo que ocurre es que la gente sigue teniendo los mismos vicios, pero ya no carga suficiente dinero en el bolsillo para pagarlos.

Al presidente Sánchez le tendría que explicar alguien, y en un par de tardes, lo que está ocurriendo con Diageo. Porque eso, lo del whisky caro que nadie compra ya en los supermercados de Occidente, es lo mismo que pasa aquí con el tan cacareado viaje en cohete del PIB y su definitiva desconexión con la existencia cotidiana de los españoles. Simplemente, las estadísticas de la macro van por un lado y la vida de la gente, por otro. Se lamentó el otro día el presidente, en El País, de que el problema son las manipulaciones de los fachas, que engañan a los jóvenes en las redes. Pero si eso fuera así, Debra Crew no estaría buscando un nuevo trabajo en InfoJobs. No se enteran de nada.