La izquierda cortocircuita con Ayuso y su relación con las empresas: "Barra libre a las multinacionales"

Uno de los objetivos políticos que obsesionan a la izquierda política y mediática española es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por este motivo, tanto los medios de comunicación de izquierdas, como los partidos políticos de este sector ideológico, aprovechan cada ocasión para lanzarse contra la presidenta madrileña. Así, en las últimas horas hemos asistido a nuevos ataques contra Ayuso tras la reunión celebrada este martes con el CEO de Ryanair.

Recorte de plazas de Ryanair

Ryanair ha emprendido una confrontación directa contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende incrementar las tasas aeroportuarias a las compañías aéreas. Por ello, como informamos en Libre Mercado, la aerolínea irlandesa ya ha adelantado que va a poner en marcha una drástica reducción de las plazas que oferta en nuestro país. Así, el CEO de Ryanair, Michael O’Leary, advertía el pasado mes de octubre que, si Aena no daba marcha atrás y revertía la subida del 6,5% de las tasas aeroportuarias, recortaría en un millón de plazas los asientos ofrecidos.

En 2025 ya ha reducido los asientos en dos millones. Por ello, si la compañía irlandesa efectuara este recorte de plazas ofertadas, entre este año y el próximo los asientos disponibles de Ryanair en nuestro país se reducirían en, al menos, tres millones. Sin embargo, este recorte podría ser aún mayor, puesto que, según explica el CEO de la aerolínea en un entrevista concedida a EFE, la compañía se plantea reducir todavía más su capacidad en los aeropuertos regionales de España en la temporada de invierno 2026-2027.

A este respecto, Wilson señala que "el próximo invierno pinta mal" y subraya que el recorte de plazas "es inevitable porque no están haciendo nada con los precios en los aeropuertos regionales". Así, el CEO de la aerolínea ha defendido que "si la aerolínea de menor coste, con las tarifas más bajas, y la más grande de Europa dice que hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, es porque hay un problema con los precios en los aeropuertos regionales, y ese problema no se ha resuelto". De hecho, insiste en el compromiso de la compañía con nuestro país y denuncia que "el problema es que el Gobierno no parece estarlo".

En suma, el CEO de la aerolínea irlandesa detalla que Ryanair ha invertido ya 11.000 millones de euros en aviones con base en España. Además, incide en que la compañía contribuye con el equivalente al 2% del PIB nacional. Así, subraya también que en España hay 10.000 empleados de Ryanair y, al mismo tiempo, crea casi 400.000 puestos de trabajo gracias al tráfico que genera.

La izquierda se lanza a por Ayuso

En este contexto, el pasado martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de Ryanair, que se prevé que genere 150 nuevos puestos de trabajo directos, estables y de alta cualificación. De este modo, Ayuso quiso subrayar que "somos una región políticamente estable, con una burocracia y con unos impuestos ajustados y con un equilibrio donde conviven la inversión, el capital y los servicios públicos, que eso es lo que realmente nos da a España la calidad de vida que tenemos". Con todo, Ayuso quiso subrayar que Madrid es la región que impulsa el sector aeronáutico en España, puesto que concentra el 62% de todo el mercado nacional.

Sin embargo, a la izquierda política y mediática le ha molestado que la presidenta madrileña apueste por el desarrollo económico y la atracción de empresas en nuestra región. En este sentido, desde el elDiario.es denunciaban que "Ayuso exhibe sintonía con el presidente de Ryanair", subrayando que Wilson es un "defensor del cobro al equipaje de mano y enemigo del Gobierno".

Ayuso exhibe sintonía con el presidente de Ryanair, defensor del cobro al equipaje de mano y enemigo del Gobierno https://t.co/qgZhTegsF7 En @_somosmadrid — elDiario.es (@eldiarioes) November 11, 2025

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha publicado en redes sociales otro mensaje con el que pretende señalar también que la política económica de Ayuso está motivada por el interés e ignora las necesidades de los ciudadanos. "Ayuso siempre aparece donde hay interés comercial aunque choque con derechos básicos", aseveraba en este mensaje.

BlackRock, Quirón, Ryanair, Uber, Burger… Ayuso siempre aparece donde hay interés comercial aunque choque con derechos básicos. Barra libre a las multinacionales que se forran con nuestra sanidad, el derecho a la vivienda, el comercio de barrio, el transporte público. Libertad. pic.twitter.com/Yjl4ctynKO — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 11, 2025

De hecho, García también apuntaba que las políticas de Ayuso suponen una "barra libre a las multinacionales que se forran con nuestra sanidad, el derecho a la vivienda, el comercio de barrio, el transporte público" e ironizaba con la concepción de la noción de libertad de la presidenta madrileña. No obstante, lo cierto es que lo sorprendente es que desde la izquierda quieran patrimonializar la noción de libertad cuando, en realidad, no hacen más que imponer su voluntad a las empresas y los trabajadores.

Asimismo, el problema de fondo del populismo de extrema izquierda con el que denuncian las políticas económicas de Ayuso es que ignora la realidad del mercado, cegado por la cerrazón ideológica. De esta forma, se obvia que la riqueza la crean las empresas, y que para ello las autoridades deben asegurarse de generar un entorno atractivo para la inversión de estas compañías.

Como hemos publicado en Libre Mercado, la región genera más del 20% de los empleos que se crean en España. Además, la tasa de paro también ha registrado su mejor nivel desde septiembre de 2007. De hecho, en agosto Madrid fue la segunda comunidad en creación de empresas, ocupando el primer puesto en el acumulado del año.