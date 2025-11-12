La tasa de basuras sigue generando gran indignación y desconcierto entre los contribuyentes de toda España. Desde el pasado mes de abril, los ayuntamientos comenzaron a enviar de forma masiva las cartas a los ciudadanos reclamándoles un tributo que ya es de pago obligatorio este año.

El asunto es tan controvertido, que el basurazo será uno de los temas protagonistas del próximo Congreso que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) celebra durante mañana jueves y el viernes. Será durante la jornada del viernes cuando se tratarán las "regulaciones e impugnaciones" que podrían darse alrededor de esta nueva imposición.

En este sentido, uno de los principales avisos que vienen dando estos inspectores es que, como ya pasó con la Plusvalía Municipal, la tasa podría acabar en los tribunales poniendo en graves apuros a los ayuntamientos que si pierden, tendrán que devolver el dinero años después. Como ya advirtieron fuentes de los inspectores locales en declaraciones a Libre Mercado hace un año, "es seguro que asociaciones de vecinos, y de todo tipo, acudirán a la Justicia para revocar la tasa, que igual no está bien formulada porque los ayuntamientos no saben. Y entonces, ganarán".

Los ciudadanos empiezan a recurrir

Ahora, fuentes de los inspectores confirman que ya están llegando los primeros recursos de "ciudadanos que están reclamando la tasa usando los modelos que circulan en la red". Vaticinan que "esto va a ser un problema para los ayuntamientos", mientras que beneficiará a "los despachos quita multas, que abrirán una nueva línea de negocio".

Según los cálculos de la ANIHPL, los ingresos de los consistorios españoles por la tasa podrían alcanzar los 3.488 millones de euros, cuya devolución podría generar "severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecina por parte de los contribuyentes". En la presente tabla se observan los diferentes tasazos que han impuesto los ayuntamientos, desde los 57 euros en Toledo para un hogar medio hasta los 288 euros de Valencia.

Tasa "escasa e ineficiente"

La ANIHPL viene señalando "desde hace tiempo que la regulación de la tasa de gestión de residuos es escasa e ineficiente y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación". A su juicio, esto se produce "en parte por el desinterés e inacción del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales".

Ahora, "por primera vez en la historia de la tributación local, estamos ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria" aseguran. En este sentido, calculan que hay "un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España por la gestión de las basuras, cuyo gasto total en materia de residuos sería 5.325 millones de euros". Así, vemos que su propuesta consistiría en incrementar todavía más este tributo para disgusto de los contribuyentes. Sin embargo, en varias ocasiones los inspectores han asegurado que la tasa no era obligatoria y que el Gobierno se había excusado en Bruselas para aprobarla

Esta asociación insiste en que las fórmulas distintas que han usado los ayuntamientos para el cálculo de esta tasa "está provocando una multitud de criterios en las ordenanzas municipales que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo".