Europa se tambalea. La excesiva burocracia, las barreras comerciales internas, el ecologismo exacerbado o la elevada fiscalidad están lastrando el crecimiento de este territorio desde hace décadas.

"El continente que vio nacer la revolución industrial ha dilapidado su capacidad para aprovechar la digital" lamentan Luis Garicano, Bengt Holmström y Nicolas Petit en un interesante informe que han publicado esta semana en Silicon Continent, un blog que Garicano creó hace un año junto a su hijo y que "pretende promover los principios del progreso, del crecimiento y de la generación de riqueza en Europa", según las palabras del propio Garicano. Los autores tienen claro que Europa "solo necesita centrarse en un único objetivo: la prosperidad económica".

Sin embargo, sus representantes políticos parece que están más centrados en fomentar que el Viejo Continente se convierta en un "museo-residencia de ancianos" que en un "continente de constructores, comerciantes e inventores" que operan en un "mercado común y libre".

El informe advierte de la gravedad de la situación y de las consecuencias que sufrirán los europeos. Y es que, el cuestionado "Estado del Bienestar" está en juego. "Si la Unión Europea continúa estancada, nuestros países no podrán mantener los beneficios que sus ciudadanos dan por sentados: prestaciones por desempleo, sanidad gratuita, pensiones vitalicias y educación asequible" avisan los autores del documento.

El caso de España, el más problemático

Así, "el crecimiento es necesario para sufragar los compromisos existentes y cumplir con la reciente avalancha de nuevos compromisos" añaden. Y la mayor partida de esos compromisos es la conocida como deuda implícita de las pensiones. Se trata de la gran promesa que han hecho los estados a sus ciudadanos en materia de pensiones.

Dicho de otra forma, estamos hablando de las pensiones que los países se han comprometido a pagar de cara al futuro, lo que supondría un derecho de cobro otorgado que alcanza niveles estratosféricos en comparación con la riqueza que es capaz de generar cada país. Los autores del informe han recopilado las cifras de esta obligación de pago con datos de Eurostat y le han sumado, además, la deuda pública a la que se ha comprometido cada territorio.

Los resultados son demoledores. De hecho, el caso de España es el más problemático: es el país que más obligaciones futuras tiene. En concreto, en el año 2021, la deuda implícita con las pensiones superó el 500% del PIB (501%) a lo que habría que sumar el 116% del PIB de la deuda pública emitida en los mercados por España ese ejercicio.

Por tanto, estamos ante unas obligaciones que superaron la friolera del 600% del PIB de nuestro país y que, en el caso de la deuda implícita de la Seguridad Social, es invisible porque no aparece en las estadísticas oficiales ni el Gobierno informa a los ciudadanos sobre ello.

Como se observa en el gráfico anterior, a España le siguen Austria (462%), Italia (438%) y Países Bajos (413%), mientras que Dinamarca (94%), Irlanda (171%) y Bulgaria (210%) estarían en una posición relativamente más desahogada.

De hecho, si tenemos en cuenta que en el año 2021 todavía no había entrado en vigor la reforma de pensiones de José Luis Escrivá, que revaloriza las pensiones al IPC, la realidad es que esos compromisos serían todavía mayores.

Tal y como explicó Domingo Soriano en un artículo en Libre Mercado, ese más del 500% del PIB no sería una cifra cerrada debido a que podría reducirse si el actual Gobierno (o los siguientes) recortan fuertemente las pensiones, ante la insostenibilidad de las cuentas del país, o siguen ampliando los beneficios a los jubilados por estrategia electoral.

"El estancamiento convertirá el Estado del Bienestar europeo en una utopía del pasado" avisan los autores del informe, que han propuesto varias reformas liberalizadoras para que Europa se aleje del abismo.