El plan antitabaco de Mónica García dispara el contrabando y provoca un agujero fiscal de 467 millones

El incremento de los impuestos al tabaco impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya está teniendo consecuencias económicas palpables. Según la última Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) elaborada por la consultora Ipsos, el consumo de tabaco no doméstico —es decir, procedente del contrabando o de otros mercados— se ha duplicado hasta alcanzar el 10,2% en el primer semestre de 2025, cinco puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

Se trata de la mayor tasa registrada desde 2017, y supone una pérdida de recaudación estimada en 467 millones de euros solo en la primera mitad del año, según los cálculos de la consultora. En otras palabras, el efecto de la subida de impuestos no ha sido más recaudación, sino más mercado negro y menos ingresos fiscales.

"Hay un incremento significativo del comercio ilícito, pero hay que ver cómo va esa tendencia si es algo aislado o se mantiene. Estamos en niveles de antes del covid, ha habido una subida de impuestos del tabaco y el consumidor es más sensible a los precios", ha explicado la directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands, Rocío Ingelmo.

Sanidad dispara la economía sumergida

El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que subió los tipos impositivos del tabaco. Desde entonces, el consumo de tabaco ilegal se ha disparado en todas las regiones.

Andalucía (23,7%) se mantiene como la comunidad autónoma más afectada por el comercio ilícito, incluyendo tanto las falsificaciones como productos procedentes de otros mercados, seguida de Castilla y León (9,9%), Madrid y Murcia (9,4%) y Cantabria y La Rioja, ambas con un 8,4%.

Falsificaciones y fábricas ilegales

El informe de Ipsos también alerta del aumento de fábricas ilegales de tabaco en España. En lo que va de año se han desmantelado seis plantas clandestinas, principalmente en Valencia, Andalucía y Galicia, frente a las once de 2024. "Hace diez años no se detectaban fábricas ilegales en España; ahora, lamentablemente, sí", advierte Ingelmo.

Las falsificaciones de cigarrillos también se han incrementado, alcanzando el 1,7% del consumo total, frente al 1,1% del año pasado. Aunque su peso dentro del contrabando global ha bajado ligeramente, sigue siendo más del doble que antes de la pandemia.

"El aumento de falsificaciones y del consumo de tabaco no doméstico en nuestro país demuestra lo sensible que es la elasticidad de estos productos, no solo en su componente precio sino también en su componente renta. Por este motivo, es muy importante que las medidas fiscales que se adopten tengan en cuenta el contexto económico en el que se producen para que su aplicación no pueda llevar al traste con una década de avances contra el contrabando, y se traduzcan en una pérdida de recaudación fiscal tanto para el Estado como para las regiones", ha señalado.

El espejo de Francia y Holanda

España mantiene aún una tasa de comercio ilícito (10,2%) inferior a la de países como Francia (54%), Países Bajos (44%) o Irlanda (49%), donde las políticas "agresivas" contra el tabaco han terminado alimentando el mercado negro.

"Ojo con las políticas que se adoptan", advierte la directiva de Altadis, "porque pueden tener consecuencias no deseadas".

Por eso, el sector lleva meses alertando de que la estrategia de la ministra Mónica García no elimina el consumo, sino que lo traslada a la economía sumergida e incentiva la actividad ilegal, con efectos directos sobre la recaudación fiscal y sobre la seguridad sanitaria, al favorecer la entrada de productos sin control.