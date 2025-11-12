El pasado 31 de octubre, en la inauguración de una exposición sobre la situación de las mujeres en el "México indígena", en el Instituto Cervantes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hablaba de los supuestos abusos e injusticias cometidas por los españoles durante la conquista de México. Sin embargo, a pesar de la propaganda negrolegendaria y las falacias de la extrema izquierda acerca de la labor de España en América, la realidad es bien distinta. Así, bastaría con mencionar la importante labor humanitaria y civilizacional de la Monarquía Hispánica para convencernos de que los españoles no tienen nada por lo que pedir perdón.

No obstante, cabe repasar también la historia económica de lo que hoy es México para darnos cuenta de que la llegada de los españoles supuso un importante crecimiento económico y una notable mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. De hecho, como detalló José María Rotellar en Libre Mercado, en términos de PIB per cápita México llegó a superar la renta media de la España peninsular, si bien esta tendencia se vería truncada con la independencia del país, llegando a caer la renta de los mexicanos por debajo de la media de Hispanoamérica.

Por tanto, las palabras de Albares no son dignas de un ministro de Exteriores español, porque van en contra de los propios intereses y la propia imagen de nuestro país y, sobre todo –lo más importante–, no se corresponden con la realidad. Lo cierto es que la conquista del Imperio azteca la protagonizaron principalmente los propios pueblos indígenas aliados con los españoles, que habían permanecido sometidos al yugo de los mexicas.

Del mismo modo, cabe recordar que la independencia de los territorios americanos la lideraron, principalmente, los criollos, es decir, los descendientes de los españoles nacidos en Europa. Además, no podemos olvidar que las naciones que supuestamente quedaron liberadas de la Corona española con su independencia, en realidad no existían previamente, porque comenzaron a crearse paralelamente a este proceso, siendo la propia guerra de independencia uno de los elementos más importantes que influyeron en la definición de estas nuevas nacionalidades.

Con todo, debemos subrayar que la Monarquía Hispánica supuso un proyecto político de carácter universal basado en el catolicismo y la evangelización, por lo que la realidad social era extraordinariamente heterogénea. Precisamente por este motivo, en la Constitución de 1812 establece la existencia de una sola nación formada por los "españoles de ambos hemisferios".