El impuestazo a la vivienda de Rufián que podría haber afectado a diputados del PSOE

Una de las últimas ocurrencias de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados ha sido la presentación de una proposición de ley donde se incluía la creación de un impuesto para gravar "la compra de bienes inmuebles de uso residencial por parte de personas físicas y personas jurídicas que sean titulares de dos (o más) bienes inmuebles de uso residencial con anterioridad a la compra."

En el caso de que esta ley (que se puede leer aquí) hubiera salido adelante, algo que no ha ocurrido ya que fue rechazada este mismo martes, tenemos que este impuesto habría afectado sólo a aquellas personas que hubieran comprado una vivienda añadida a las dos (o más) viviendas que ya tuviera.

Así pues, a aquellos que ya tuvieran dos viviendas y compraran una tercera vivienda de uso residencial, se les habría aplicado un impuesto complementario al IVA del 4%. En la compra de la cuarta vivienda habría sido de un 8%, en la quinta vivienda un 12%, y a partir de ahí se habría aplicado un 12% más un 5% por cada inmueble adicional.

Esta ley podría haber afectado a varios diputados socialistas

Aunque esta propuesta del partido de Gabriel Rufián no sorprende a nadie, pues llevan tiempo proponiendo medidas orientadas a restringir y limitar cada vez más la propiedad (en lugar de aumentar la oferta), hay un punto interesante en esta proposición de ley que ha sido rechazada. Y es que, en el caso de que hubiera salido adelante, este sería un tributo que podría haber llegado a afectar a muchos diputados del PSOE que tienen dos viviendas (o más).

Si únicamente tenemos en cuenta a aquellos diputados socialistas que son propietarios al 100% de dos o más viviendas, habría hasta 13 diputados del PSOE que se podrían haber visto afectados por esta ley. Estos son los 13 diputados (de acuerdo con sus respectivas declaraciones de bienes y rentas):

Mercè Perea: Dispone de 10 viviendas en propiedad al 100% de dominio.

María Luz Martínez: Tiene cinco viviendas al 100% de dominio.

Juan Carlos Ruiz: Posee cuatro viviendas al 100% de dominio.

Artemi Rallo: Tiene tres viviendas a pleno dominio.

Joaquín Salmerón: Cuenta con tres viviendas con el 100% de dominio sobre ellas.

Vicent Manuel Sarria: También dispone de tres viviendas al 100% de dominio.

María Adrio Taracido: Tiene dos viviendas en propiedad y el 50% de otra vivienda.

Félix Bolaños: Tiene dos viviendas al 100% de propiedad y el 50% de otra vivienda.

Roberto García: Tiene dos viviendas al 100% y dos viviendas en multipropiedad (una al 50% y otra al 25%).

Isabel María Pérez: Dos viviendas a pleno dominio y el 50% de otra vivienda.

Víctor Javier Ruiz: Tiene el 100% de dos viviendas y el 50% de otras dos viviendas.

María Sainz Martín: Tiene el 100% de dos viviendas y el 50% de otra vivienda.

Carmen Martínez: Tiene dos viviendas al 100% de propiedad y el 50% de otras dos viviendas.

Así pues, vemos que hay varios diputados socialistas que se podrían haber visto gravemente perjudicados si hubiera salido adelante esta propuesta, siendo las más afectadas Mercè Perea y María Luz Martínez, siempre en el caso hipotético de que hubieran comprado una vivienda más a las que ya tienen en su patrimonio.