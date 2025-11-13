Colapsa la web de Yolanda Díaz para evaluar a las empleadas de hogar a un día de que acabe el plazo

Caos y pánico entre los ciudadanos que tienen contratado a algún tipo de empleado en su domicilio. Desde mañana, el Ministerio de Trabajo obligará a los particulares a tener evaluados "los riesgos laborales de las personas trabajadoras" en sus viviendas privadas. Tareas de limpieza, cocina, jardinería, cuidado de mascotas, conducción de vehículos, cuidado de personas... Yolanda Díaz quiere fiscalizar todos estos servicios.

Para cumplir con esta nueva imposición, el departamento que dirige la líder de Sumar lanzó el pasado mes de mayo la herramienta de "Prevención para el Empleo en el Hogar" Prevención 10. Los cientos de miles de afectados tenían 6 meses para realizar la evaluación, aunque todo apunta a que han dejado este dudoso trámite para el último momento porque la web lleva colapsada, al menos, desde ayer. Este es el mensaje que aparece actualmente en el portal.

Debido a la elevada demanda en Prevencion10.es estamos experimentando problemas en el acceso a la página. Por favor, intenta acceder al servicio más tarde. Resolvemos tus dudas en el correo: prevencion10@insst.mites.gob.es

El enfado de los ciudadanos que están intentando cumplir con el mandato de Yolanda Díaz es total. "Espero que luego no vengan las multas" denuncia uno de ellos.

Y es que, la nueva normativa se rige por la "ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)" que contempla "que la sanción al empleador/empleadora en el incumplimiento de la evaluación de riesgos para las trabajadoras del hogar parte desde 2.451 euros si no hay agravantes. Si los hubiera, la sanción máxima sería entre 24.000 y 49.000 euros" explicaban fuentes de Trabajo a Libre Mercado.

@Yolanda_Diaz_ así lleva todo el dia la pagina Prevención 10 . Yo me enteré de esto por las noticias. Espero que luego no vengan multas pic.twitter.com/6N7De8qTQw — Chío (@chiodelpozo) November 12, 2025

Las mismas fuentes aseguran que todavía no tienen los datos de cuántas empleadas de hogar han sido evaluadas en estos últimos 6 meses. "El plazo finaliza el viernes (con multas de hasta 45.000€) y la web está bloqueada por saturación. ¡Ministra muy mal! Prórroga de plazo URGENTE" pide otro ciudadano.

Prevención 10 es la web del Ministerio única para dar de Alta el plan de prevención para empleadas de hogar,el plazo finaliza el viernes(con multas de hasta 45.000€)y la web está bloqueada por saturacion:!!Ministra muy mal!!Prorroga de plazoURGENTE pic.twitter.com/flKADbjMvJ — Ismael Bardisa (@BardisaIsmael) November 12, 2025

Preguntados por si el Ministerio de Trabajo estaría dispuesto a abrir la mano con los plazos, este periódico todavía no ha obtenido respuesta. Se limitan a informar de que "estamos trabajando para restablecer la web". Desde ayer, también era imposible contactar con el teléfono de información.

Algunas preguntas surrealistas

Como ya publicamos en Libre Mercado, la nueva obligación de Trabajo consiste en una encuesta que interroga a la persona encargada del trámite sobre toda una larga lista de lo que Trabajo considera "fuentes del daño", que son toda una serie de potenciales riesgos que podría sufrir la persona empleada en el hogar.

Así, el departamento de Yolanda Díaz ha querido saber, por ejemplo, si "los electrodomésticos del hogar cuentan con el marcado CE", si "el personal sabe cómo se deben manipular los objetos calientes", si "el personal dispone de un teléfono para poder llamar en caso de imprevistos o emergencias", si "todos los productos se conservan en su envase original", si "se evitan los desplazamientos cargando a mano los cubos llenos de agua" o si "se permite la participación del personal en las decisiones que puedan afectar a su trabajo".

Hay preguntas de "prioridad alta", marcadas en rojo, sobre si en la vivienda "se evita el uso de escaleras o taburetes para la limpieza de ventanas mientras estén abiertas" o si "se evita sobrecargar enchufes".

Un ejemplo de "prioridad baja" para el departamento de Yolanda Díaz, en amarillo, es si en la casa en cuestión "se fomenta la realización habitual de pausas para hacer ejercicios de estiramiento y relajación muscular", otro punto cuestionable.