Se acaba una era: Warren Buffett no firmará más cartas anuales dirigidas a accionistas

Warren Buffett dejará la dirección de Berkshire Hathaway cuando termine el año. Así lo confirma el propio ‘Oráculo de Omaha’ en una carta dirigida a los accionistas de la compañía publicada el pasado lunes 10 de noviembre. Asimismo, el que es considerado el mejor inversor de la historia, dará paso a Greg Abel, ejecutivo de Berkshire que ha ganado cada vez más peso en los últimos tiempos.

"Guardaré silencio"

En su carta dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett detalla que "ya no redactaré el informe anual de Berkshire ni hablaré sin cesar en la junta general". De este modo, haciendo referencia a una popular expresión británica, asegura que "guardaré silencio"... "más o menos", matiza. En este sentido, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway asegura que "Greg Abel asumirá la dirección general a fin de año".

Así las cosas, el ‘Oráculo de Omaha’ ha querido mostrar públicamente su apoyo, una vez más, al hombre que le sucederá al frente de Berkshire. Por ello, en su comunicado asegura que "es un excelente gerente, un trabajador incansable y un comunicador honesto" y le desea "un mandato prolongado".

En cualquier caso, como apuntábamos, Buffett adelantaba que se mantendrá en silencio "más o menos". ¿Por qué? Por una sencilla razón: seguirá comunicándose con los accionistas por otras vías. "Seguiré hablando con ustedes y mis hijos sobre Berkshire a través de mi mensaje anual de Acción de Gracias", explica en la carta, añadiendo que "disfruto la oportunidad de mantenerme en contacto con ustedes".

De esta forma, Buffett explica en su comunicado que desea que sus tres hijos "distribuyan lo que prácticamente será toda mi herencia antes de que los fideicomisarios los reemplacen", para lo cual se ve obligado a retirarse y "acelerar el ritmo de las donaciones en vida a sus tres fundaciones", porque éstos tienen ya 72, 70 y 67 años, respectivamente. No obstante, Buffett tiene en cuenta que los accionistas aún deben incrementar su confianza en la gestión de Greg Abel.

Precisamente, por este motivo, el ‘Oráculo de Omaha’ detalla en la carta que conservará "una cantidad significativa" de acciones de clase A "hasta que los accionistas de Berkshire desarrollen la misma confianza en Greg que Charlie [Munger] y yo disfrutamos durante mucho tiempo". Al respecto, Buffett incide también en que "ese nivel de confianza no debería tardar en llegar" y asegura que "mis hijos ya apoyan a Greg al 100%, al igual que los directores de Berkshire".