Tres horarios clave para ahorrar en la factura eléctrica cada mes

La discriminación horaria es un sistema de tarificación eléctrica que aplica distintos precios según el momento del día en que se consuma la energía. Esta modalidad, regulada por el Gobierno y disponible en la mayoría de contratos domésticos, busca incentivar el uso eficiente de la electricidad y distribuir mejor la demanda.

El precio del kilovatio hora (kWh) varía en función de tres franjas: punta, llana y valle, establecidas por Red Eléctrica de España. Cada una refleja la presión sobre la red en distintos momentos del día. Cuanto mayor es la demanda, mayor es el coste.

Tres tramos con precios diferenciados

La franja punta, la más cara, se concentra en las horas de mayor consumo eléctrico, entre las 10:00 y las 14:00, y entre las 18:00 y las 22:00. La franja llana presenta un precio intermedio y comprende de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.

Finalmente, la franja valle, la más económica, se extiende de medianoche a las 8:00 y durante todo el día los fines de semana y festivos nacionales.

Estas divisiones se aplican tanto a las tarifas del mercado regulado (PVPC) como a las ofertas de mercado libre que incorporan esta estructura.

Cómo aprovechar los tramos más baratos

Ajustar los hábitos de consumo a las horas valle y llana permite un ahorro significativo en la factura eléctrica. Según estimaciones del sector, desplazar un 30 % del consumo a horario valle puede reducir el gasto mensual entre un 10 % y un 20 %.

Entre las recomendaciones más habituales figuran:

Programar lavadoras, lavavajillas o secadoras durante la noche o los fines de semana.

Utilizar temporizadores o enchufes inteligentes para automatizar el encendido de aparatos.

Priorizar el uso de electrodomésticos eficientes (etiqueta A o superior).

El uso racional de la energía no solo beneficia al consumidor, sino que contribuye a reducir la demanda en las horas de mayor carga, favoreciendo la estabilidad del sistema eléctrico.

Modalidades de contrato y condiciones

La discriminación horaria puede contratarse en potencias inferiores a 15 kW, lo que la hace apta para la mayoría de hogares. El cliente mantiene dos términos de potencia, uno para las horas punta y llana y otro más económico para el horario valle.

Las comercializadoras suelen ofrecer esta estructura tanto en el mercado regulado, con precios fijados por el Gobierno y actualizados diariamente, como en el mercado libre, donde cada compañía establece sus propias condiciones.

Antes de contratar, se recomienda analizar los hábitos de consumo para determinar si el ahorro potencial compensa el cambio de tarifa.

Factores a tener en cuenta

El impacto del ahorro depende del tipo de vivienda, del número de ocupantes y del uso de electrodomésticos. Los hogares que concentran su actividad durante la mañana o la noche suelen beneficiarse más de esta modalidad.

Asimismo, los sistemas de autoconsumo con paneles solares pueden combinarse con la discriminación horaria para aprovechar la energía generada en horario solar y completar el suministro con electricidad más barata en horas valle.