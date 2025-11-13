Si esta mañana contábamos en Libre Mercado como la web que creó el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para evaluar a las empleadas de hogar estaba colapsada "debido a la elevada demanda", ahora la ministra de Trabajo culpa a un "ataque informático" de la caída en la web Prevención10.

En su cuenta personal a través de la red social Bluesky podemos ver su post:

Ningún ataque informático va a frenar nuestro compromiso: las empleadas de hogar tendrán las mismas garantías que cualquier persona trabajadora. Ante cada intento de bloqueo, más derechos y más protección. No nos van a desviar. www.eldiario.es/economia/tra... — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2025-11-13T15:44:30.120Z

"Un ataque malicioso"

En el momento en el que se publica este artículo, la web "Prevencion10.es" sigue sin funcionar y nos encontramos con el siguiente mensaje:

"La aplicación Prevención10 está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión. Por favor, intenta conectarte más tarde."

Así pues, podemos ver como la web sigue sin funcionar desde el día de ayer y esto podría llegar a suponer un grave perjuicio para todas aquellas personas que tienen contratadas a una empleada del hogar.

Los ciudadanos se enfrentan a una fuerte sanción

Tal y como ya hemos contado en este medio, la nueva normativa se rige por la "ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)" que contempla "que la sanción al empleador/empleadora en el incumplimiento de la evaluación de riesgos para las trabajadoras del hogar parte desde 2.451 euros si no hay agravantes. Si los hubiera, la sanción máxima sería entre 24.000 y 49.000 euros".

Desde el Ministerio de Trabajo no se ofrecen más detalles que culpar de este colapso a un supuesto "ataque informático" o "ataque malicioso", sin saber muy bien qué interés habría en bloquear el acceso a un trámite como este. Por desgracia, las caídas en las páginas webs de la Administración Pública son más que frecuentes, siendo el caso de Renfe uno de los mejores ejemplos.