Todo el sector y la inmensa mayoría de los expertos han reclamado a Pedro Sánchez que frene el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España. Pero él y el PSOE dicen que el plan de acabar con la energía nuclear sigue adelante. Eso, sí, su compañera en el BEI, Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones deja constancia de la coherencia socialista con un plan de financiación del mantenimiento de las mismas nucleares en Finlandia. Porque, como todo el mundo sabe, lo bueno en Finlandia es malo en España. Porque lo dice el PSOE y punto.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) acaba de conceder un préstamo de 90 millones de euros a la compañía energética finlandesa Teollisuuden Voima Oyj (TVO) para la modernización de dos reactores nucleares en Finlandia y su mantenimiento. El proyecto abarca los reactores 1 y 2 de una central eléctrica situada en la isla de Olkiluoto, al suroeste del país, y tiene como objetivo "garantizar la generación continua de electricidad segura y con bajas emisiones de carbono, en conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea".

Es bueno repetir este párrafo: "Tiene como objetivo garantizar la generación continua de electricidad segura y con bajas emisiones de carbono, en conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea". Y es que en España, el mismo PSOE y el mismo Gobierno que acogió hasta hace bien poco a Nadia Calviño, presidenta del BEI, dice justo lo contrario.

Plan de actualización

"TVO planea modernizar los sistemas de automatización y control, y reemplazar los separadores de vapor en las unidades Olkiluoto 1 y 2. Estas mejoras, que se implementarán progresivamente a lo largo de varios años, son esenciales para mantener los altos estándares de seguridad y la fiabilidad operativa de la central eléctrica de Olkiluoto, que cuenta con un total de tres unidades", explica el texto de la aprobación de las ayudas.

"Las mejoras previstas son obligatorias según la legislación finlandesa y de la UE en materia de seguridad nuclear. Forman parte del programa de inversión a largo plazo de TVO para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la central de Olkiluoto y dan continuidad a otras mejoras realizadas en la planta en 2016 con el apoyo del BEI". Todo ello porque "al apoyar las mejoras de seguridad en Olkiluoto, estamos ayudando a Finlandia a fortalecer su matriz energética con energía fiable y baja en carbono", como ha declarado el vicepresidente del BEI, Karl Nehammer. "Esta inversión apoya la independencia energética de Finlandia y contribuye a los objetivos de la UE de garantizar un suministro eléctrico seguro y limpio para hogares y empresas", ha añadido el segundo de Nadia Calviño.

Efectos en la producción

TVO es el mayor productor de energía de Finlandia, y cubrirá alrededor del 28% del suministro eléctrico total del país, estimado en 83 teravatios hora (TWh) en 2024. El proyecto refuerza la independencia energética de Finlandia y contribuye a los objetivos climáticos de la UE al apoyar la generación de energía a gran escala con bajas emisiones de carbono. "La financiación a largo plazo del BEI es un excelente complemento a nuestra financiación de deuda basada en el mercado de capitales", ha dicho Lauri Piekkari, vicepresidente senior de Tesorería de TVO.

Pero, en España, Sánchez no quiere ni la nuclear ni el dinero de su compañera Calviño para pagarla.