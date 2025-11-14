La Unión Europea golpea a los clientes de Temu o Shein

La UE aprobó ayer jueves la eliminación de la exención de derechos de aduana que aplican a los envíos con un valor inferior a los 150 euros desde terceros países. La justificación sería la de "frenar la avalancha de pequeños paquetes que llegan sobre todo desde China a través de comercios online como Temu o Shein".

La ministra de Finanzas de Dinamarca, Stephanie Lose, ha sacado pecho de esta imposición al decir que "la eliminación del umbral libre de aranceles significa que los derechos de aduana tendrán que pagarse desde el primer euro en todos los bienes que entren en la UE".

Según reporta la agencia EFE, el objetivo de acabar con esta exención que está en activo desde 1983 es el de "acabar con prácticas fraudulentas, como la fragmentación de los envíos en paquetes más pequeños para evitar el pago de derechos de aduana, y garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos frente a productos de bajo coste que con frecuencia no cumplen la normativa europea".

Un nuevo ataque al comercio

De esta forma, se consuma un nuevo ataque al comercio que acabarán pagando los consumidores, ya sea a través de un mayor precio en los productos o en el pago de los costes de aduana. Esto probablemente reduzca las compras en plataformas como Temu o Shein, ya que uno de los principales atractivos de estas páginas está en los precios bajos que tienen sus productos.

"Este cambio creará una mayor igualdad de condiciones entre las empresas europeas que pagan derechos en todas sus exportaciones y las empresas de fuera de la UE que venden directamente bienes de bajo valor sin pagarlos", ha aseverado la ministra danesa.

Aunque esta medida se aplicaría de forma plena en 2028, el acuerdo aprobado "prevé trabajar en un mecanismo transitorio que permita empezar a cobrar derechos de aduana ya a principios de 2026", puesto que desde la Unión Europea consideran que no se puede esperar tanto para un problema "demasiado urgente".

También la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha celebrado el visto bueno de los países miembros y ha señalado que "es un paso fundamental para gestionar mejor el aumento de paquetes pequeños, especialmente los procedentes de China. El acuerdo garantiza una competencia leal, una aplicación más estricta de la normativa y una mayor protección del consumidor de toda la UE".

¿Se avecina una nueva tasa?

No obstante, la UE no se conforma con haber eliminado esta exención sino que también habría propuesto iniciativa para introducir una tasa de dos euros por la gestión de cada paquete que llega a las aduanas de la UE, y que podría entrar en vigor también en 2026.

Así pues, la Unión Europea se suma a la ola de restricción al comercio impulsada por Estados Unidos, que también ha eliminado una exención que aplicaba a los paquetes de menos de 800 dólares.