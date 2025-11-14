RTVE gasta 148.000 euros en cámaras de vigilancia chinas vetadas en EEUU

La Corporación de Radio y Televisión Española invirtió 147.687,64 euros, desglosados en 122.055,9 euros más un 21% de IVA, en equipos de videovigilancia de la marca china Hikvision, prohibida en Estados Unidos por riesgos de espionaje. Esta compra se destinó a renovar el circuito cerrado de televisión en su sede andaluza. La resolución, firmada por Alfonso María Morales Fernández, secretario General y del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, fue obtenida por Libre Mercado mediante una solicitud amparada en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Las restricciones a Hikvision en EEUU se deben a su inclusión en la lista de empresas militares chinas del Departamento de Defensa, por temores a que sus dispositivos permitan a Pekín recolectar datos sensibles, similares a los señalamientos contra Huawei. En España, estas cámaras están instaladas en entidades estatales como Renfe para análisis en estaciones de cercanías, ADIF en su centro de control remoto, los ministerios de Interior, Presidencia y Derechos Sociales, Correos, el Ministerio de Hacienda, el Centro Nacional de Inteligencia y ayuntamientos como Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y La Pobla de Valbona. A nivel internacional, Canadá, Australia, Reino Unido, Dinamarca y Lituania también han vetado estos equipos por preocupaciones sobre vigilancia encubierta y seguridad de infraestructuras críticas.

Compañía de Seguridad Omega se adjudica el contrato

El monto inicial del contrato ascendió a 214.619,48 euros, pero Compañía de Seguridad Omega, S.A., con sede en Madrid, lo redujo un 31,19%, ofertando 122.055,90 euros sin impuestos. El acuerdo se formalizó el 6 de febrero de 2024, tras un concurso público que atrajo cuatro propuestas. Junto a Omega, participaron Ambar Seguridad y Energía, S.L., Innovación Global de Seguridad, S.A. e Investigación y Consulting, S.A. La instalación se realizó en el Edificio RTVE de la Isla de la Cartuja, en Sevilla, y se les otorgó un plazo de ejecución de 120 días para modernizar el sistema perimetral.

Omega arrasa con 99 puntos

Compañía de Seguridad Omega, S.A., se alzó con 99,00 puntos en la evaluación, desglosados en 44,00 por criterios técnicos y 55,00 por su oferta económica, que supuso un ahorro del 31,19% sobre el presupuesto base. Ambar Seguridad y Energía, S.L., obtuvo 84,36 puntos, con 39,00 en aspectos técnicos y 45,36 en los financieros, gracias a una rebaja del 16,57%. Innovación Global de Seguridad, S.A., fue descartada porque su propuesta superó los precios unitarios máximos establecidos en el anexo I del pliego, incumpliendo la cláusula que prohíbe exceder los topes fijados, lo que la llevó a solo 27,00 puntos técnicos. Investigación y Consulting, S.A., fue excluida al no alcanzar el umbral mínimo del 50% en criterios subjetivos, consiguiendo apenas 17,00 puntos frente a los 22,5 requeridos.

El informe técnico de la Dirección de Seguridad Corporativa evaluó cinco criterios cualitativos: la descripción de instalaciones y arquitectura (10 puntos), los diagramas y esquemas de conexión (15 puntos), el catálogo detallado de equipos con marcas y modelos (5 puntos), el cronograma de trabajo (10 puntos) y el plan de mantenimiento (5 puntos). Omega destacó por su claridad en la integración de captadores visuales, canalizaciones, cableados y sensores, asegurando compatibilidad con los sistemas existentes y conexión con el centro de control en Prado del Rey, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Ambar, aunque sólida, perdió puntos en la profundidad de sus diagramas y cronogramas. Innovación Global falló en especificaciones técnicas, mientras Investigación y Consulting presentó una memoria insuficiente, afectando su viabilidad operativa. Este riguroso proceso priorizó soluciones que optimizan la supervisión de accesos no autorizados con tecnología actualizada.

RTVE esquiva detalles citando falta de registros por marca

La Corporación justificó su reticencia a responder con precisión alegando que, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, "la información pública contractual disponible no se estructura por marca". Además, señaló que la consulta, que preguntaba "Número de cámaras de la marca Hikvision instaladas en edificios RTVE. Número de cámaras de la misma marca que faltan por instalar. Gasto total en estas cámaras y en su instalación desglosado por años", carecía de un periodo temporal definido, lo que podría considerarse "un ejercicio abusivo del derecho de acceso" según la Audiencia Nacional (ECLI:ES:AN:2023:1817). No obstante, proporcionó datos del expediente S-06560-2024 sobre la renovación del sistema CCTV en RTVE Andalucía. La licitación recibió cuatro ofertas electrónicas, tres de pymes, con propuestas entre 110.130,81 y 157.794 euros, sin participación extranjera.