Se presenta como la mejor interiorista de Argentina y luego okupa pisos de lujo en Madrid

Laura, de 50 años, es una inquiokupa que actúa en viviendas de alto nivel de Madrid presentándose como una de las mejores interioristas de lujo de Argentina. Su estrategia, según los propietarios afectados, sigue siempre el mismo patrón: paga dos o tres meses de alquiler por adelantado, más otros tantos de fianza, firma un contrato y, tras ese desembolso inicial, deja de abonar las siguientes mensualidades.

Se la describe como una persona impecable, con gran don de palabra y capacidad de aparentar solvencia. Tanto, que habría conseguido ganarse la confianza de hasta cuatro propietarios de inmuebles que se encuentran en zonas como Valdebebas o el barrio de Salamanca, con alquileres que van desde los 1.500 hasta los 4.000 euros al mes.

De acuerdo con Telecinco, algunos propietarios afirman que les debe hasta 60.000 euros, mientras que en otros casos las cantidades impagadas alcanzan los 25.000. En uno de los casos, mientras el propietario intentaba reclamarle la deuda, "ella estaba disfrutando de la final de la Champions", señalan en el mismo medio.

Para retrasar los desalojos, la inquiokupa suele declararse vulnerable y solicitar abogado de oficio, un recurso que alarga los plazos judiciales. Algunos propietarios han optado incluso por pactar su salida a cambio de condonarle parte de la deuda.

El Mundo, por su parte, ha podido comprobar que Laura se presentaba en LinkedIn como directora de proyectos en Casa Decor, donde incluso habría llegado a tener un espacio propio, aunque en su perfil figuraba como "profesional independiente". Fundó en 2020 su propio estudio de diseño y, en su descripción, escribía frases tan irónicas como: "Me representa el profesionalismo, pero también la calidez y la empatía".

Ahora, si se la busca en internet, no hay rastro ni de su web ni de su perfil de LinkedIn, lo que probablemente indica que ha eliminado toda su presencia digital.