Un concejal del PSOE okupa desde hace más de siete años una vivienda de 500 metros cuadrados en Talavera de la Reina. Lo hace mientras percibe un sueldo neto anual de 24.792 euros, según su declaración de bienes de 2023, y pese a disponer de un piso en propiedad de 144 metros cuadrados y dos vehículos a su nombre.

Así lo ha confirmado Patricia, la propietaria del inmueble, que compró la vivienda sabiendo que estaba okupada. Tras adquirirla, se presentó en el domicilio con la intención de pedir a los okupas que se marcharan. "Les tocamos la puerta y nos dicen que perfecto, que saben que están ahí de forma ilegal, que son gente decente y que se van a marchar", cuenta en La Noche de Cuesta, de esRadio.

En ese momento, Patricia todavía desconocía la identidad de los okupas. Poco después, recibió una llamada en la que, según asegura, "él se identifica con su nombre y apellidos". Fue entonces cuando descubrió que Roberto Gallegos estaba okupando su propiedad junto a su mujer y sus dos hijos. A pesar de las aparentes buenas intenciones del socialista, lamenta, "cuando contactan con nosotros, nos piden 36.000 euros para irse".

La propietaria sostiene que en aquella conversación, el concejal no le ofreció ninguna explicación sobre el motivo por el que residía en una vivienda que no es suya: "Nada. Tiene otra propiedad, pero no le da la gana vivir allí, vive en la que no es suya".

Explica también que ha intentado resolver el conflicto de forma amistosa durante dos meses, sin éxito. "Encima nos están llamando acosadores", denuncia. Finalmente, se ha visto obligada a acudir a la empresa Desokupa como último recurso. "Para los que estamos en el otro lado esta situación nos supera, es complicado", lamenta.

Desde el PSOE de Talavera aseguran que "no tienen conocimiento de ninguna situación de ocupación irregular por parte del edil ni de sus familiares" y descartan solicitar explicaciones internas al inquiokupa. Una postura que Patricia considera contradictoria, especialmente después de que —según recuerda en esRadio— "hace un par de semanas el PSOE acusó al PP de no hacer nada frente a la okupación" en un pleno municipal.

En la anterior legislatura, Roberto fue concejal de Promoción de Talavera. Irónicamente, según revelan en el mismo programa, suele presentarse como "asesor fiscal".