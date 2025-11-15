Menú
El IPC sigue subiendo: los 10 productos que más se han encarecido en el último año

Este viernes hemos conocido los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de octubre y hemos visto como este indicador ha crecido un 3,1% entre octubre de 2024 y octubre de 2025. De esta forma, se encadenan cinco meses consecutivos en los que el IPC crece, desde mayo de este año no ha dejado de subir.

El servicio de recogida de basuras se ha vuelto un 30,3% más caro desde octubre de 2024.

La "joyería y la bisutería" se ha vuelto un 26,8% más cara que hace un año.

El precio de los huevos es ahora un 22,5% más alto que hace un año.

El café también se ha vuelto un 19,4% más caro desde octubre de 2024.

La electricidad se ha vuelto un 18,7% más cara.

Viajar en tren en España se ha vuelto un 17,9% más caro desde octubre de 2024.

El precio de la carne de vacuno es un 17,8% más caro que hace un año.

El chocolate también se ha vuelto un 16,1% más caro.

Aceites como el de girasol han subido un 15,3% de precio en lo que va desde octubre de 2024 hasta ahora.

El precio del cacao y del chocolate en polvo se ha encarecido un 12,7% desde octubre de 2024.

