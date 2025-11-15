INVERSIÓN INMOBILIARIA: Nueva oportunidad en el puerto de Ibiza con una rentabilidad del 10% anual.

Oportunidad de inversión en el Puerto de Ibiza con un 10% de rentabilidad anual, en un plazo de 18 meses con un 15% de rentabilidad total

Invertir en el Puerto de Ibiza es acceder a uno de los enclaves inmobiliarios más exclusivos y sólidos del panorama nacional. La nueva oportunidad a financiar a través de Civislend combina ubicar el capital en un mercado premium, con garantías reales y una estructura financiera diseñada para ofrecer estabilidad y un retorno del 10% anual.

Garantías respaldadas por activos altamente líquidos

El préstamo está garantizado por tres inmuebles ubicados en zonas consolidadas de Ibiza y Madrid, dos de los mercados más líquidos y con mayor profundidad de demanda del país.

Se trata de activos con rotación elevada y una demanda estable, lo que refuerza la cobertura del préstamo y aporta solidez a la operación.

Alineamiento claro del promotor

El promotor realiza una aportación de casi un tercio del capital total del proyecto, un compromiso financiero que demuestra confianza en la operación y alinea sus intereses directamente con los de los inversores.

Esa contribución propia reduce el riesgo y fortalece la estructura del proyecto.

Ubicación privilegiada: Puerto de Ibiza

El Puerto de Ibiza es sinónimo de exclusividad, visibilidad internacional y escasez de oferta.

La demanda sostenida —tanto nacional como extranjera— y la limitación estructural de nuevas viviendas convierten esta zona en un mercado especialmente resiliente.

Invertir aquí significa posicionarse en un enclave con uno de los mejores historiales de valor y liquidez del archipiélago balear.

Tramitación administrativa ágil

La actuación prevista se centra en la reforma de un edificio ya construido, por lo que no requiere licencia de obra, sino una declaración responsable. Esto permite un proceso administrativo más rápido y previsible, evitando los habituales tiempos de espera asociados a nuevas licencias.

Una oportunidad muy interesante

Esta oportunidad en el Puerto de Ibiza combina una rentabilidad del 10% anual, garantías reales de alta calidad, un promotor comprometido y una ubicación con demanda internacional constante.

Un proyecto diseñado para el inversor que busca operaciones inmobiliarias sólidas, claras y con un equilibrio óptimo entre retorno y control del riesgo.

Si quieres invertir, ve a la web de Civislend