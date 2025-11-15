RTVE gastará 239.362 euros en dos escoltas armados para su presidente José Pablo López

El pasado 6 de noviembre, Radio Televisión Española (RTVE) anunció la licitación de un contrato por el cual se busca la "contratación de escoltas privados en la Corporación RTVE". Tal y como se señala en la "memoria justificativa", este servicio está destinado al "acompañamiento y protección de la Presidencia de la Corporación RTVE", es decir, del presidente José Pablo López. El coste total del contrato será de 239.362,20 euros, o 197.820,00 euros sin incluir el IVA.

De acuerdo con lo que podemos leer en el pliego, "el servicio se prestará por medio de escoltas privados (escolta y conductor-escolta) con un servicio previsible de 12 horas diarias (de lunes a viernes). El total de horas del servicio es 6.000 horas para el periodo de un año". Como es de esperar en este tipo de servicios, el adjudicatario deberá actuar con la máxima discreción, confidencialidad y respetando el secreto profesional, bajo pena de sanción.

Los escoltas deberán ir armados

En cuanto a los "medios técnicos y materiales" de los que deberán disponer los dos escoltas que protejan al presidente de RTVE, se encuentran los siguientes:

Arma reglamentaria y dotación : será la que en cada momento determine el Ministerio del Interior, conforme a lo que se previene en el Reglamento de Seguridad Privada.

Espejo portátil para la inspección de vehículos .

Comunicaciones (telefonía móvil y equipo de radiocomunicación portátiles).

Además de la formación que ya tengan los guardaespaldas, estos deberán tener "un compromiso expreso de mantener una formación continua, con independencia de la formación requerida para la calificación y habilitación de los escoltas". En este sentido, tendrán que realizar un curso de tiro táctico y un curso de conducción de seguridad.

La empresa adjudicataria también tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones:

Deberán disponer de Delegación en Madrid.

Dispondrán de un Centro de Control propio con atención operativa las 24 horas los 365 días del año.

Deberán estar al corriente en la presentación de la documentación anual tal y como se regula en el art 138 del Reglamento de Seguridad Privada.

Y en el caso de ser adjudicatario, este contratará un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe mínimo de 6.000.000,00 euros, que deberá mantenerse en vigor hasta la finalización del contrato.

El coste por hora trabajada de cada escolta será de 30,47 euros y se entiende que la mayoría de los servicios se producirán en la provincia de Madrid, aunque en aquellos servicios que se realicen fuera de este lugar "los gastos de dietas por desplazamientos serán abonados por el adjudicatario a sus empleados. Los gastos de alojamiento y transporte serán abonados por RTVE".

Según lo observado en la propia página web de RTVE, este "servicio de protección mediante escoltas privados" se viene produciendo desde el año 2020, aunque se desconoce el presupuesto de aquel año para dicho servicio. Los datos disponibles están a partir de 2021, cuando se dispuso de un presupuesto de 172.757 euros (IVA incluido), con lo que el presupuesto actual es un 38,6% más caro que el de 2021. El nuevo presupuesto será un 3,5% mayor al actual, pasando de 231.253 euros a 239.362 euros.

Con lo cual, si bien es cierto que este servicio de escoltas no comienza con la llegada de José Pablo López al frente de la presidencia de RTVE, si vemos que ha alcanzado el mayor presupuesto histórico para este servicio de escoltas privados.