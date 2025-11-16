La escandalosa manipulación de TVE: tres críticas a la derecha por cada mención negativa a la izquierda

El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha publicado un nuevo informe que reabre el debate sobre la neutralidad de la radiotelevisión pública. Bajo el título Propaganda y TV pública: midiendo el sesgo izquierdista de TVE, el centro de estudios liberal presenta un análisis exhaustivo de los contenidos informativos de La 1 en los meses de septiembre y octubre de 2025.

Tras estudiar 28 emisiones y más de 75 horas de programación y emplear herramientas de procesamiento de texto e inteligencia artificial, el documento se vuelca en ofrecer mediciones dedicadas a los cuatro programas que sirven como buque insignia para la programación informativa del ente: a saber, La Hora de La 1, Mañaneros, Malas lenguas y Telediario.

Según el IJM, el mandato legal de RTVE aboga por la emisión de información "veraz, plural y equilibrada". Este principio dista mucho del patrón detectado, por ejemplo, en el Telediario, donde las ocho emisiones analizadas muestran una frecuencia de menciones negativas al PP (41,6%) y a Vox (45,3%) que duplican las críticas dirigidas al gobierno (23,1%). En cuanto al tiempo de palabra, los miembros del Ejecutivo y los representantes de sus partidos constituyentes PSOE y Sumar acaparan el 61,2% de las intervenciones políticas del informativo, frente al 20,3% que alcanza la oposición. Cada aparición del bloque pro-gobierno dura, de media, el doble que las declaraciones de personas vinculadas al bloque opositor.

Solamente un 21,4% de las piezas del informativo dedicadas al gobierno emplean un enfoque crítico, proporción que asciende al 56,2% cuando se abordan asuntos que atañen a PP y Vox. Asimismo, en cuanto a la atribución directa de responsabilidades, resulta curioso que, en asuntos delicados para el Ejecutivo, un 68,9% de las noticias remite a causas externas ("crisis global", "contexto internacional", "emergencia climática", etc.), mientras que, cuando el problema involucra al PP o Vox, la responsabilidad se descarga explícitamente sobre dichas formaciones en el 72,3% de los segmentos emitidos.

En cuanto a las voces de "expertos" reclutados por el canal, el 79,7% de las voces explicativas alinean su discurso con el Gobierno. El sesgo, además, se intensifica en el Telediario nocturno, presentado por Pepa Bueno, donde la desproporción en la visibilidad izquierda/derecha es un 60% mayor que en la edición vespertina.

El IJM amplía su análisis a otros formatos de debate y discusión de la actualidad. En Malas lenguas, de Jesús Cintora, la mitad de las frases políticas (49,6%) apoyan explícitamente al Ejecutivo y más del 75% de los sketches supuestamente humorísticos satirizan al PP o Vox. Asimismo, el 82% del lenguaje con más carga despectiva se dirige a los de Feijóo y Abascal, a quienes se tilda de políticos de "ultraderecha" y otros calificativos similares. En cuanto a los bloques de tertulias y las intervenciones de invitados, un 65% de las voces reclutadas pertenecen al espectro ideológico izquierdista.

En La Hora de La 1, de Silvia Intxaurrondo, el 43,5% de los contenidos refuerza marcos narrativos coherentes con la posición del Ejecutivo, frente a un 22,6% que abordan temas negativos para PSOE y Sumar. El 76% de los términos más politizados se emplean contra PP y Vox y la composición de voces invitadas también es mayoritariamente de izquierdas (un 55% se alinea con PSOE y Sumar, frente a un 30% que expresa posturas coherentes con los posicionamientos de Feijóo y Abascal).

El Mañaneros de Javier Ruiz sigue el mismo patrón. En una escala de -1 (PP/Vox) a +1 (PSOE/Sumar), el sesgo global del programa es de +0,29. El 41% de los segmentos analizados refuerzan al Ejecutivo, frente a apenas un 3% favorable a PP o Vox. Asimismo, el 76% de las expresiones ideológicamente cargadas van contra la oposición, a la que se retrata nuevamente como una coalición radical.

La conclusión integrada que se deduce del estudio del IJM es contundente: la oposición acumula 2,9 veces más carga desfavorable que el Gobierno en los informativos analizados. En términos simples: por cada tres piezas negativas sobre PP y Vox, solo aparece una que habla del gobierno, de PSOE o de Sumar bajo una luz crítica.

Gasto, deuda y colocación

RTVE maneja hoy alrededor de 1.200 millones de euros, muy por encima de los 950 millones que alcanzaba en 2017, antes de la llegada al poder de Pedro Sánchez.

A esta subida hay que sumarle un incremento notable de la deuda, que ha pasado de 300 a 750 millones a lo largo del mismo periodo.

El informe del IJM recuerda que el ente cuenta con una plantilla de casi 7.000 trabajadores, cuyo coste se acerca a los 475 millones, cifra que multiplica por cinco el gasto de Mediaset y casi por diez el de Atresmedia. A pesar de esta estructura sobredimensionada, RTVE destina hasta un 20% de su presupuesto (unos 230 millones) a subcontratar contenidos a productoras externas.

La compra de derechos deportivos es otro de los grandes capítulos de gasto: 40 millones por la Eurocopa 2024, 66 millones por los JJOO de París o 100 millones destinados a partidos de la Selección y Eurocopa para el periodo 2026-2028.

Al hilo de todo lo anterior, el IJM sostiene que RTVE "se ha convertido en un aparato de propaganda política" que vulnera su mandato de servicio público y debilita la confianza en las instituciones. Así pues, el think tank propone dos posibles soluciones: (1) vincular la financiación del ente a una contribución voluntaria, por ejemplo mediante una casilla en la declaración de la renta, o (2) explorar la privatización total o, cuando menos, parcial de los múltiples canales de televisión y radio que integran RTVE.

¿Estado de Opinión u Opinión de Estado?

Según el IJM, el gobierno ha reforzado su influencia mediática mediante la toma de los contenidos de RTVE, sujetos ahora a una flagrante manipulación pro-gobierno, pero también ha activado otras líneas de actuación orientadas a emplear toda la maquinaria del Estado para construir un gran altavoz para las políticas de la izquierda.

Así, el informe cifra en 270 millones el gasto en publicidad institucional y comercial, muy por encima de los principales anunciantes privados, y cita episodios como la entrada en Telefónica o el intento de tomar el control de PRISA como ejemplos adicionales de la agenda que está cultivando el Ejecutivo. La politización interna denunciada por trabajadores de la agencia EFE, las ayudas masivas al cine español y las nuevas partidas de gasto dedicadas a subsidiar a influencers y creadores de contenido son otros ejemplos de ello.