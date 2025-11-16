Casi la mitad de los jóvenes aceptaría cobrar en B ante la precarización generada bajo el Gobierno de Sánchez

La situación económica de los españoles sigue precarizándose con Pedro Sánchez. Por este motivo, los ciudadanos se ven obligados a buscar mayores ingresos por vías alternativas a las habituales o estrictamente formales. En este sentido, la posibilidad de cobrar dinero ‘negro’ se presenta como una opción cada vez más interesante para los españoles. Así lo refleja un informe elaborado por InfoJobs, donde se expone cómo uno de cada cuatro españoles aceptaría cobrar parte o la totalidad de su salario en B. De hecho, uno de cada diez reconoce haber recibido su salario por esta vía en los dos últimos años. Al mismo tiempo, el incremento del pluriempleo es otro de los factores que demuestran el empobrecimiento del país.

Cobrar en B

El informe publicado por InfoJobs explica que, pese a que los indicadores macroeconómicos y de empleo reflejan una supuesta buena marcha de la economía española, "la precariedad laboral sigue instalada en el mercado de trabajo español". De este modo, el estudio detalla que, en un contexto en el que se ha producido una drástica pérdida de poder adquisitivo y uno de cada ocho de los ocupados está en riesgo de pobreza en nuestro país, los españoles están tratando de asegurarse mayores ingresos por otras vías.

"El estancamiento de los sueldos, la inflación acumulada y la dificultad para acceder a un empleo de calidad han consolidado nuevas estrategias de supervivencia entre la población activa", explica el informe. Así, se incide en que "cada vez más personas recurren a trabajos adicionales, aceptan encargos por cuenta propia o, directamente, se muestran dispuestas a percibir parte de sus ingresos fuera del circuito formal".

En consecuencia, de acuerdo con el estudio elaborado por InfoJobs, "la economía sumergida sigue siendo una realidad visible y persistente en España", lo que supone un síntoma de la precariedad de nuestra economía. Así, el 26% de los españoles estaría dispuesto a cobrar parte o la totalidad de su sueldo en B. Además, el 10% admite haberlo hecho en los dos últimos años. En este sentido, el portal subraya que "el cobro en B se ha consolidado como una estrategia más de supervivencia económica ante la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del coste de vida".

InfoJobs

Naturalmente, esta tendencia se ha consolidado en los estratos poblaciones más vulnerables que, por otra parte, son quienes se ven especialmente afectados por el intervencionismo del Gobierno de España, que les impide en muchos casos incorporarse al mercado de trabajo debido a las exigencias impuestas a las empresas en este ámbito. Por lo tanto, comprobamos con esto, una vez más, que la política económica de los gobiernos, cuando se basa en una mayor intervención sobre la economía, produce los efectos contrarios a los que, supuestamente, se buscaban en un principio.

Igualmente interesante es que "casi la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años aceptaría percibir su salario fuera del circuito formal". Por otra parte, "entre quienes ingresan menos de 1.000 euros mensuales la proporción alcanza el 38%". En cambio, el informe detecta que, según aumenta la edad de los trabajadores, crece también el rechazo a cobrar en B. En cualquier caso, "entre los perfiles con rentas más altas 1 de cada 5 reconoce que la contemplaría como opción".

InfoJobs

Con todo, el informe concluye que los españoles ya no ven en el trabajo la única forma de incrementar sus ingresos y mantener su nivel de vida. "Esta aceptación sostenida refleja un cambio en la relación con el trabajo y el valor del salario: para muchos, la estabilidad económica ha pasado a depender de cualquier vía que permita llegar a fin de mes", detalla el estudio al respecto. Por ello, subraya que "la vinculación entre precariedad y economía sumergida se refuerza con otro dato relevante".

Lo cierto es que, de acuerdo con los datos ofrecidos por InfoJobs, "tener más de un empleo o varias actividades multiplica por tres la probabilidad de cobrar en B". Esto es así porque, si bien el 10% de la población activa, "entre los pluriempleados y pluriactivos la cifra se dispara al 32%". Por este motivo, el estudio explica también que "la intersección entre ambos fenómenos, pluriempleo y salario en B, dibuja un panorama en el que cada vez más personas combinan distintas estrategias para compensar la insuficiencia del salario principal".

La realidad del pluriempleo

Los datos proporcionados por este informe demuestran que los españoles están teniendo grandes dificultades para garantizar sus ingresos. "La aceptación del cobro en B y la búsqueda de ingresos adicionales responden a una misma realidad: la dificultad de cubrir los gastos con un único empleo, lo que lleva a muchos profesionales a diversificar sus fuentes de ingresos", explica InfoJobs. Por ello, son muchos también los que deciden compatibilizar varios empleos.

Concretamente, según este informe, "uno de cada diez trabajadores en España compagina actualmente varios empleos o actividades", tanto a modo de pluriempleados –quienes trabajan para dos o más empleadores– como en pluriactividad –quienes combinan un empleo asalariado con proyectos por cuenta propia–. En suma, cabe señalar que esta tendencia tiene también un componente generacional, porque "el 30% de los de 25 a 34 años declaran estar en situación de pluriempleo o pluriactividad, frente al 17% de los mayores de 54 años".

Los motivos que explican esta tendencia son, principalmente, económicos, puesto que casi un tercio de los trabajadores pluriempleados y pluriactivos "lo hace porque su sueldo no es suficiente, y una proporción similar afirma que lo mantiene porque supone una ventaja al obtener ingresos extra". Por lo tanto, quienes afirman que su motivación no es económica, representan una minoría.