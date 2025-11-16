Yolanda Díaz se obsesiona con las empleadas de hogar e ignora el nuevo problema del mercado laboral

El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia- se dispara en España. Así, este fenómeno se ha convertido en uno de los grandes problemas de las empresas españolas debido a que tiene un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lo que lastra su competitividad.

Numerosos organismos, como la patronal de mutuas, están publicando datos sobre este asunto a partir de estadísticas oficiales. Otro de los servicios de estudios dedicados a analizar esta problemática es el de Randstad, que se apoya en el INE.

Así, en el segundo trimestre de 2025, el nivel de absentismo ha provocado la pérdida de un 7% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por Incapacidad Temporal ha supuesto la pérdida de un 5,5% de las horas pactadas en el período referido.

El 7% de absentismo equivale a que, en promedio, cada día más de 1,5 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales más de 1,22 millones se encontraban de baja médica. Desde 2019 este problema se ha disparado.

Esto no solo tiene un grave coste para la empresa, también perjudica a las arcas públicas (se espera que la Seguridad Social tenga que abonar 17.000 millones este año).

Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo está centrado en fiscalizar a las empleadas de hogar y en el de Seguridad Social, en seguir negando el problema de insostenibilidad de las pensiones.