Este lunes se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Ministerio de Hacienda para abordar con los consejeros autonómicos los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas para los años 2026-2028. En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado que las comunidades autónomas recibirán el próximo año 157.731 millones en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 7% más que en 2025 y el mayor importe de la historia.

En este sentido, desde el Gobierno aseguran que este incremento del importe de entregas a cuenta con respecto a lo comunicado en el mes de julio –que fueron 156.990 millones de euros– se debe a la supuesta buena marcha de la economía española. De hecho, sumando también la previsión de liquidación de 2024, la financiación total que recibirán las comunidades autónomas el próximo año alcanza los 170.300 millones, un 7,7% más que en el ejercicio actual.

Por otra parte, el departamento que dirige María Jesús Montero ha planteado a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028. Esta tasa de déficit es la misma que se planteó el año pasado y que finalmente no aprobaron las Cortes Generales. De esta forma, se dotaría a las comunidades de un margen fiscal de 5.485 millones.

Así las cosas, desde Junts advierten de que rechazarán la propuesta del Gobierno si se pretende recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado, considerando que debería haber un mayor reparto para las comunidades. No obstante, lo cierto es que, de acuerdo con la AIReF, en realidad las comunidades autónomas no necesitan una tasa de déficit superior al 0,1% del PIB.

Nuevo ‘techo de gasto’

Con todo, mañana martes el Consejo de Ministros aprobará el 'techo de gasto', es decir, el límite de gasto no financiero, además de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, que serán remitidos posteriormente a las Cortes Generales. En consecuencia, si el Parlamento aprobara la senda de estabilidad 2026-2028, el Consejo de Ministros podría aprobar el proyecto de Presupuestos y enviarlo a las Cortes para su votación.