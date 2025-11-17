La industria denuncia que muchos puntos de acceso a la red eléctrica no están "donde deberían estar"

Tras la publicación del mapa de los puntos de acceso a la red eléctrica que delató una saturación superior al 80 por ciento, empresarios y representantes de las grandes industrias hablaron hace unos días de cuál es la situación en una zona concreta de nuestro país: Cataluña. En medio del debate sobre los catastróficos efectos de un cierre nuclear contra el que alertan empresarios y municipios de la zona, industriales han avisado de otro problema: los desajustes entre las necesidades de las fábricas y la ubicación de las principales subestaciones eléctricas.

En unas jornadas convocadas por la patronal, Fomento del Trabajo, tituladas Claves para la seguridad de suministro en Cataluña: redes eléctricas y energía nuclear, el Foro Industria y Energía, que agrupa a grandes empresas, mostró cómo la saturación es un problema también de Cataluña y cómo la disponibilidad de red y la distribución de subestaciones no se corresponden con la ubicación de la demanda industrial actual.

El director del FIE, Albert Concepción, denunció un problema de "generacentrismo" que consiste en fijarse únicamente en la generación de energía y dejar de lado la demanda real de la industria y de los consumidores. Algo que a su juicio ha tenido como consecuencia que muchas inversiones industriales no tengan garantizado su suministro eléctrico, dificultando la planificación y limitando la expansión de la actividad productiva. Según Concepción, muchas subestaciones y puntos de acceso no están "donde deberían" y en concreto en Cataluña la red conserva estructuras y ubicaciones diseñadas en el siglo XX, pensadas para industrias que ya no existen o para zonas urbanas residenciales.

Como ejemplo puso que existen algunas subestaciones en Cataluña que muestran un alto acceso disponible porque fueron construidas junto a fábricas históricas, como la de Damm o la España Industrial. Aunque podría parecer por los datos, apuntó, que ciudades como Barcelona, con un grado de saturación del 67,6%, tienen un gran volumen de acceso a las conexiones eléctricas, la realidad es que prácticamente la mitad de estos accesos están en el centro de la ciudad, donde no hay instalaciones fabriles ni puede haberlas en el futuro.

En su opinión, un desajuste entre la oferta de conexión y la demanda industrial actual, concentrada en polígonos y áreas industriales menos conectadas, solo puede resolverse con una planificación estratégica adaptada a la realidad del siglo XXI, incorporando criterios de localización de la industria moderna y potenciando la flexibilidad y la distribución de la red.

"La incertidumbre mata a la industria"

El representante de los industriales también avisó del "peor enemigo" de los proyectos industriales: la incertidumbre. "La incertidumbre mata a la industria", advirtió en alusión a la falta de claridad sobre normativa, retribuciones y acceso a la red, que a su juicio, genera riesgos que muchas empresas no pueden asumir. Según contó, esta incertidumbre ha generado ya que algunas grandes empresas hayan tenido que renunciar a los PERTE a pesar de haber realizado importantes avances en complejos procesos de electrificación o han acumulado retrasos en sus proyectos.

En el foro, también estuvo presente Pere Sabaté, de BASF, que señaló sobre su empresa que algunas inversiones industriales se aprobaron internamente sin que hubiera confirmación de disponibilidad de red, corriendo un riesgo financiero importante.