El Bernabéu se corona: la NFL valida un negocio que multiplicará por cuatro los ingresos

El partido de la NFL que se ha disputado este domingo en el Santiago Bernabéu no es solo un acontecimiento deportivo: es la primera gran prueba internacional del modelo económico que el Real Madrid ha construido alrededor de su estadio. La cita llega justo cuando el club empieza a mostrar con cifras cómo la remodelación del Bernabéu está transformando de arriba abajo su estructura de ingresos.

Antes de la reforma, el estadio generaba 84 millones de euros en ingresos de día de partido en la temporada 2018/19, según el informe Deloitte Football Money League. Ese fue el último ejercicio completo con el estadio en su formato tradicional.Seis años después, y con el Bernabéu ya en funcionamiento pleno durante toda la 2024/25, el Real Madrid ha cerrado el ejercicio con 1.185 millones de euros en ingresos totales y, lo más relevante, ha confirmado que la explotación del estadio —hospitality, eventos, espacios comerciales, restauración y el nuevo RM Experience— aumentó un 38 % respecto al año anterior.

La previsión oficial para 2025/26, presentada por Florentino Pérez en julio, es aún más contundente: con el estadio ya completamente estabilizado y con un calendario anual de grandes eventos, el club espera superar los 300 millones de euros anuales derivados directamente del Bernabéu. Esto supone multiplicar por entre 3,5 y 4 veces la capacidad de generación del estadio respecto a 2018/19.Los números respaldan el giro estratégico: el Bernabéu se ha convertido en el principal motor de crecimiento del club y en uno de los mayores activos de explotación del deporte europeo. La estructura de ingresos ya no depende solo del fútbol, sino de un recinto capaz de operar prácticamente los 365 días del año.

La NFL valida la apuesta de Florentino Pérez

Este escenario explica por qué la NFL ha elegido Madrid —y no otro estadio europeo— para celebrar su primer partido de temporada regular en España. La operación ha obligado a introducir obras de adaptación por unos 2 millones de euros, coste que asume la NFL como parte del acuerdo de uso del estadio. Las instalaciones estaban ya preparadas para grandes formatos, pero el fútbol americano exige una longitud y profundidad de campo distinta: la liga ha ampliado las dimensiones eliminando las primeras filas de gradas y extendiendo la plancha de hormigón bajo el césped.

El partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders ha marcado un nuevo capítulo en la estrategia global de la NFL. La liga ya registró una demanda extraordinaria en España: 700.000 dispositivos en cola para comprar entradas, muy por encima de los 84.000 asientos del Bernabéu.

España vivirá además la primera retransmisión en abierto de un partido de NFL: Mediaset (Cuatro) emitió la señal para más del 96 % de la población, el mayor alcance que la liga ha tenido nunca en territorio español.

El impacto económico esperado por la NFL para Madrid ronda los 70 millones de euros, según las estimaciones oficiales. La hostelería y restauración absorberán más de 15 millones, y se calcula que unos 20.000 turistas internacionales se desplazarán a la capital solo para asistir al encuentro.

El Real Madrid también obtendrá rendimiento directo del evento: aunque la NFL retiene los ingresos por entradas, el club ingresará todo lo generado vía restauración y venta de bebidas, a lo que se suman alquiler del estadio, hospitality, eventos corporativos y ventas comerciales externas al canal oficial de la NFL.

La llegada de la NFL no es un evento aislado, sino un indicador claro del lugar que ocupa hoy el Santiago Bernabéu en la economía del deporte. Para el Real Madrid, el estadio se ha convertido en un pilar central del proyecto financiero del club. Para la NFL, representa la posibilidad de celebrar partidos en un recinto tecnológicamente único en Europa, con un rendimiento económico superior incluso al de sedes habituales como Londres o Múnich.

Con ingresos previstos de más de 300 millones de euros anuales directamente vinculados al Bernabéu, el club blanco ha cambiado la escala: ya no aspira solo a ser el líder deportivo, sino a consolidar la infraestructura deportiva más rentable del continente.