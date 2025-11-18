Bizum informará al Banco de España sobre las transacciones de los ciudadanos

El Banco de España tendrá acceso a la información de las transacciones realizadas por los particulares a través de Bizum durante los próximos cuatro años. De esta forma, el organismo que preside actualmente José Luis Escrivá podrá utilizar esta información para elaborar estadísticas e informes a este respecto. Sin embargo, en un momento como el actual, en el que el BCE parece empeñado en imponernos un nuevo euro digital, cabe preguntarse con qué fin utilizará realmente el Banco de España estos datos y si la privacidad de los españoles se verá comprometida.

¿Riesgo para la privacidad?

Tal y como anunció el propio Banco de España en un comunicado publicado el pasado 7 de noviembre, donde se detalla que "el Banco de España y la plataforma de pagos inmediatos Bizum han suscrito un convenio de colaboración" para los próximos cuatro años, gracias al cual el organismo que preside actualmente José Luis Escrivá recibirá "datos agregados por sector y país sobre las operaciones de pago realizadas a través de este sistema".

En este sentido, el comunicado detalla que "el objetivo del acuerdo es utilizar la información global facilitada por Bizum sobre transacciones económicas entre particulares y sobre compras de comercio electrónico para mejorar la elaboración, el análisis y la difusión de las estadísticas generales encomendadas al Banco de España".

Por otra parte, en este documento el Banco de España adelantaba también que la confidencialidad de la información quedará asegurada por los órganos responsables. "Estos datos permitirán que los investigadores de la institución puedan llevar a cabo estudios e investigaciones en materia económica y financiera en el ámbito de la economía española, europea e internacional, asegurando la confidencialidad de la información manejada", explicaba el organismo.

Con todo, el organismo explica que esta información también se podrá enviar a otros organismos externos con fines de investigación. "Estos datos se pondrán también a disposición de la comunidad investigadora externa a través del Laboratorio de datos del Banco de España (BELab), un entorno controlado que garantiza la confidencialidad de la información y que desarrolla su función dentro de la Dirección General de Estrategia, Personas y Datos del Banco de España", anunciaba el Banco de España.