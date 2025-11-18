Menú
El 80% de los constructores sufre robos: la delincuencia retrasa las obras

Los materiales más sustraídos son cobre, herramientas y cables, afectando especialmente a obras energéticas y de telecomunicaciones.

Casi la mitad de las obras en España se retrasan por la delincuencia | EUROPA PRESS

La criminalidad en los proyectos de construcción se ha convertido en uno de los principales problemas del sector en España. Según el Informe de Criminalidad 2025, elaborado por BauWatch a partir de encuestas realizadas a 500 profesionales de la construcción y la infraestructura, el 39% de las obras registra retrasos debido a robos, vandalismo o intrusiones, con demoras de entre una y cuatro semanas en la mayoría de los casos.

Esta situación impacta directamente en los costes, los plazos de entrega y la rentabilidad de los proyectos, dificultando el avance de infraestructuras clave y agravando la presión sobre los presupuestos públicos y privados.

El estudio de la empresa líder en videovigilancia temporal revela una escalada preocupante: el 80% de los profesionales afirma haber sufrido algún robo en el último año y el 76% ha perdido materiales con frecuencia anual, mientras que el 58% asegura que la delincuencia ha aumentado durante los últimos doce meses. El fenómeno, lejos de ser puntual, se ha organizado y sofisticado, con tácticas que ya incluyen hackeo de sistemas de seguridad, drones y estafas digitales basadas en IA. En España, los materiales más sustraídos son cobre (62%), herramientas (54%) y cables (53%), afectando especialmente a obras energéticas y de telecomunicaciones.

Además del impacto directo en materiales y plazos, la criminalidad genera sobrecostes adicionales por refuerzo de la seguridad, aumento de las pólizas y paralización de trabajadores. Un 21% de los proyectos supera el presupuesto previsto debido a incidentes delictivos, y el 20% de los empleados ha tenido que asumir gastos de su propio equipo. Este efecto dominó encarece infraestructuras, eleva el precio final de la vivienda y puede retrasar el despliegue de proyectos estratégicos como redes eléctricas, centros de datos o parques renovables.

En España, delincuencia más profesionalizada

España se sitúa entre los mercados europeos donde el crimen organizado muestra mayor presencia en el sector. El 75% de los encuestados considera que los delincuentes actúan de forma profesional o muy profesional, un porcentaje superior a la media europea, lo que evidencia la existencia de un mercado negro consolidado.

La tendencia no es exclusiva de España. Según los datos agregados europeos del estudio y estimaciones de la Asociación Europea del Alquiler (ERA), las pérdidas anuales por robos en obras superan los 1.500 millones de euros. Austria y Francia encabezan el crecimiento de la criminalidad (71%), mientras que Italia (44%) y Polonia (34%) registran cifras más contenidas. Con un 58%, España se sitúa en posición intermedia, aunque destaca por el nivel de organización y sofisticación delictiva.

