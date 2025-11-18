El Gobierno envía al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

Dos semanas después de que las propietarias de la central nuclear de Almaraz hicieran oficial su solicitud de una prórroga hasta junio de 2030, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen ha remitido la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según informó el ministerio este lunes a última hora de la noche, se ha enviado al CSN la "documentación relativa a la petición de la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de la Central Nuclear de Almaraz para modificar la autorización de explotación de los dos grupos de la planta, al objeto de que el Regulador pueda analizarla desde la perspectiva de la seguridad nuclear y emita su correspondiente informe".

Ahora, el CSN deberá emitir un informe sobre la petición que hicieron el pasado 30 de octubre Iberdrola, Endesa y Naturgy y que en principio debería ser mucho más fácil de resolver que otras renovaciones. La central extremeña ya "cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad", como recordaron fuentes de la central en alusión a que este complejo proceso se completó en la anterior autorización de explotación para un periodo de diez años, hasta 2030, aunque finalmente sólo se permitiera operar a los dos reactores hasta 2027 y 2028.

En paralelo, las empresas también están entregando la documentación encaminada al cierre cumpliendo los plazos establecidos por el CSN, de dos años antes de la fecha de fin de operación. El motivo, que el calendario sigue vigente y de hecho, el PP fracasó la semana pasada en su intento de eliminar del BOE dichas fechas de cierre. El organismo, pues, tendrá que estudiar de un lado la petición para una prórroga y de otro, activar los mecanismos para un hipotético cierre.

La decisión final estará en cualquier caso en manos del Ministerio. Sólo en caso de que el CSN emitiera un informe negativo, la central tendría que cerrar. Si el informe es positivo, será el Gobierno el que decida si prorroga o no la vida de Almaraz.