La trampa de tu contador que engorda la factura eléctrica

La potencia contratada influye directamente en el término fijo de la factura eléctrica. Ajustarla a las necesidades reales de cada hogar puede suponer un ahorro inmediato y evitar costes innecesarios. Esta cifra determina la cantidad máxima de energía que se puede utilizar al mismo tiempo sin que el suministro se interrumpa.

Descubre las claves del futuro energético de España en el Foro de Energía de Libertad Digital: Inscríbete gratis y reserva tu plaza aquí.

Qué implica contratar más potencia de la necesaria

Contar con una potencia superior a la que se necesita no mejora la calidad del suministro ni evita cortes si hay una sobrecarga puntual. En cambio, incrementa el coste fijo de la factura cada mes, ya que el consumidor paga más por una capacidad que no utiliza.

Según los datos del sector, por cada kilovatio (kW) adicional contratado, el coste anual puede aumentar entre 40 y 50 euros, dependiendo de la tarifa. Por ello, una revisión adecuada permite reducir la factura sin modificar el consumo diario.

Qué ocurre si se supera la potencia contratada

Si se elige una potencia inferior a la necesaria y se conectan simultáneamente demasiados aparatos, el limitador de potencia o interruptor de control (ICP) se dispara para proteger la instalación, interrumpiendo el suministro. En estos casos, bastará con desconectar algún dispositivo y volver a activar el diferencial.

El equilibrio está en contratar la potencia mínima que cubra el uso habitual, dejando un pequeño margen de seguridad. No conviene sobredimensionarla "por si acaso", ya que ese exceso se traduce en gasto fijo innecesario.

Cómo calcular la potencia adecuada

Existen varios métodos para conocer la potencia que realmente se necesita. Las compañías eléctricas y los instaladores autorizados ofrecen simuladores o servicios de verificación de potencia, que analizan el consumo medio y el número de electrodomésticos que funcionan de forma simultánea.

Otra forma sencilla consiste en observar el comportamiento del ICP: si nunca se dispara, probablemente la potencia contratada sea más alta de lo necesario. En cambio, si se desconecta con frecuencia, conviene incrementarla ligeramente.

Cómo modificar la potencia contratada

El proceso de cambio debe solicitarse a la comercializadora eléctrica, que traslada la orden a la distribuidora. Este trámite tiene un coste regulado que incluye derechos de enganche, verificación y acceso. El importe depende de si se aumenta o se reduce la potencia.

La normativa permite una modificación al año, salvo que se cambie también de titular o de tipo de contrato. Por eso, se recomienda realizar el ajuste solo cuando se tenga claro el nivel de potencia adecuado.

Cuándo interesa revisarla

El cambio puede ser especialmente útil tras una reforma, la instalación de nuevos equipos eléctricos o una reducción del número de aparatos en uso. También cuando el consumo se mantiene estable pero la factura es elevada, ya que una potencia excesiva puede suponer más del 25 % del importe total mensual.

En hogares con tarifa con discriminación horaria, revisar la potencia puede complementar el ahorro logrado al desplazar el consumo a las horas valle.