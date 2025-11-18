Las aerolíneas huyen a Marruecos tras el caos de Óscar Puente

Mientras Marruecos sigue creciendo como un cohete en turismo, España sigue cediendo terreno aéreo. Este año, el país vecino ha conseguido posicionarse como uno de los países más atractivos para los turistas y las informaciones recientes lo confirman. Esta semana, otras dos aerolíneas -EasyJet y Vueling- han informado de sus nuevas apuestas en el país africano a la vez que se ha conocido que Marruecos ya ha recibido 16,6 millones de turistas a finales de octubre de 2025, una cifra histórica sin precedentes en el país. Eso sí, todavía muy por debajo de las cifras de turismo en España. Y es que, solo hasta septiembre han llegado a nuestro país cerca de 76,4 millones de turistas, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, todo ello tiene lugar mientras las compañías denuncian el caos generado por Óscar Puente en los aeropuertos españoles. En los últimos meses, varias compañías han decidido apostar por destinos de Marruecos y dejar de lado ciudades secundarias de España. Es el caso de Ryanair, la aerolínea irlandesa que se ha cansado del caos provocado por Óscar Puente en los aeropuertos -el segundo ministro europeo que más dinero le hace perder a la compañía- y las altas cuotas aeroportuarias de AENA. Como consecuencia, la empresa de Michael O' Leary decidió reducir el 16% en sus operaciones en España para la temporada de invierno, lo que supondrá la eliminación de un millón de asientos entre octubre y marzo. Esta medida se suma a los 800.000 asientos suprimidos en verano, alcanzando un total de 2 millones menos en el último año.

La medida no solo ha dejado en una situación delicada a varios españoles si no que Marruecos se ha visto muy beneficiado del caos aéreo en España. La aerolínea de bajo coste ya ha reubicado los aviones afectados hacía países con "aeropuertos más eficientes y comprometidos con el desarrollo del tráfico como Marruecos". El CEO de Ryanair dijo que están invirtiendo "muy fuertemente en Marruecos" de cara al Mundial 2030. "Este año estamos abriendo doce rutas, nuestras primeras domésticas, dentro de Marruecos", anunció O'Leary.

Pero no solo Ryanair, también se han sumado a la apuesta Vueling y EasyJet, que ven ahora en Marruecos una gran oportunidad de mercado y a España como un caos. La Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONMT) y EasyJet han establecido una asociación estratégica de cinco años, para acelerar el aumento del perfil de Marruecos en el escenario turístico mundial. Según informa la prensa marroquí, una de las claves de este acuerdo es la inauguración por parte de EasyJet de su primera base operativa fuera de Europa en el aeropuerto de Marrakech. Se prevé asignar tres Airbus a esta base.

El costo total de la inversión asciende a más de 150 millones de euros. De hecho, este es el primer compromiso de este tipo en un nuevo país para la compañía en muchos años. Esta nueva base generará cerca de 100 empleos directos, así como varios miles de empleos indirectos en la aviación, el turismo y los servicios. Con ello, a partir de 2026, la oferta de la aerolínea hacia Marruecos aumentará un 17%.

A Ryanair y EasyJet se ha sumado también Vueling, que ha lanzado esta semana una nueva ruta aérea que conecta Barcelona con Agadir. El vuelo inaugural tuvo lugar el domingo, marcando así el inicio oficial de esta nueva conexión, según informó la compañía en un comunicado. Esta ruta contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos. La conexión Barcelona-Agadir forma parte de la estrategia de expansión de Vueling, que busca fortalecer sus enlaces internacionales desde la ciudad española. Con esta nueva ruta, la aerolínea refuerza aún más su presencia en el país vecino, donde ya ofrece vuelos desde Barcelona a las ciudades de Esauira y Marrakech.

Este éxito aéreo del país vecino viene acompañado de unas cifras históricas de turistas. Marruecos ya ha recibido 16,6 millones de turistas hasta finales de octubre de 2025. Esta cifra histórica y sin precedentes supone un aumento del 14% en comparación con el mismo período de 2024. El año pasado, el país registró 17,4 millones de visitantes internacionales por lo que queda por descontado que este año la cifra será superior ya que quedan los meses de noviembre y diciembre por contabilizar.