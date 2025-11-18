El Gobierno no dejará de gastar y propone un techo récord de 212.026 millones

Fuera del plazo que marca la Constitución el Gobierno pretende ahora aprobar el límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto- y la senda de estabilidad a modo de columna vertebral de las cuentas públicas para 2026. Las cuales van a tener "el ADN del gobierno progresista", ha reivindicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero nada más tomar la palabra en su intervención tras el Consejo de Ministros.

"Son unos presupuestos expansivos y responsables", ha dicho, para proseguir explicando que el techo de gasto va a ser récord, de 212.026 millones de euros, 16.673 más de lo anunciado inicialmente. Hablamos de un 8,5% más de gasto para "hacer frente a los retos que tenemos por delante", aseguraba para referirse en otros asuntos al problema de vivienda que tenemos en España. A ojos de Montero, los presupuestos van a ser buenos para la ciudadanía pero aún así ha retrasado la presentación del anteproyecto para "principios o mediados del primer trimestre del año que viene", ha dicho, consciente de la negativa de Junts de dar su brazo a torcer. Eso sí, desde el Gobierno estarán vigilantes por si se abre "una ventana de oportunidad", ha dicho María Jesús Montero quien al acabar la rueda de prensa en Moncloa se ha mostrado optimista al decir que si "mañana me dicen varios grupos que están dispuestos a apoyarlos ya, ya le digo que los presentamos antes de que acabe -risas- este año".

Curiosa ha sido la defensa que la titular de Hacienda ha hecho de la importancia de tener un proyecto de presupuestos asegurando que está trabajando para que "sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una necesidad", cuando llevan dos años prorrogando las cuentas públicas de 2023, algo que ha elogiado. "La prórroga presupuestaria no ha paralizado el crecimiento económico, no ha afectado al dinamismo del mercado laboral y tampoco ha mermado la confianza de los inversores en nuestro país", ha reivindicado.

Con todo, el nuevo techo de gasto o "límite de gasto no financiero" incluye la transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de pensiones que representa casi al 1,4% del PIB. Así mismo, si se suman los desembolsos de los fondos europeos, el techo aumenta hasta los 216.177 millones de euros.

En cuanto al déficit para el conjunto del Estado, tal y como informó en el día de ayer Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda ha fijado una senda del 2,1% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas lo mantiene en el 0,1% para cada año hasta el 2028. Hablamos de un margen fiscal de 5.485 millones de euros para las autonomías al que Montero ha querido hacer alusión diciendo que "no hay excusas" para oponerse y ante el reproche autonómico de que la Administración Central no se aprieta el cinturón, pero en este caso ha recalcado que sí que lo va a hacer, y en mayor medida. "Mientras que la Administración Central va a realizar una reducción de ocho décimas de su objetivo de déficit, las comunidades autónomas no tendrán que rebajarlo nada", ha explicado. A los ayuntamientos se les sigue exigiendo estabilidad financiera, es decir, un 0% de déficit.

Y en el apartado de ingresos, la vicepresidenta ha querido avanzar que desde Hacienda manejan una cifra superior a los 325.000 millones de euros, también un 8,5% superior a la del pasado ejercicio. Muestra, a su parecer, de la buena marcha de la Economía. De hecho, el titular dela cartera, Carlos Cuerpo también ha informado este martes de la actualización del plan macroeconómico para elevar su previsión de crecimiento del PIB este ahora dos décimas, hasta el 2.9%.