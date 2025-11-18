Un experto desmonta las balizas V16 obligatorias de la DGT: las ocho razones para rechazarlas

A partir del año que viene, todos los conductores en España tendrán que llevar una baliza V16 en su vehículo. Como ya hemos contado en Libre Mercado, esta medida también hará que la Agencia Tributaria se vaya a beneficiar de más de 300 millones de euros en ingresos fiscales.

Aunque ya en este medio hemos detallado cuáles son las claves de esta nueva normativa de la DGT, en este artículo traemos algunas de las principales críticas que el influencer y director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero, ha realizado al respecto de esta medida. Hace aproximadamente un mes tuvimos la oportunidad de charlar con él en Libertad Digital, donde ya "leyó la cartilla" a la DGT.

En este vídeo que la propia cuenta de Carwow ha publicado en la red social X (Twitter), y que se ha vuelto viral tras ser compartido por otras cuentas con miles de seguidores, podemos ver las 8 razones que da Juan Francisco Calero para rechazar la baliza V16:

España, único país que exige V16 conectada desde 2026. ¿Tiene sentido? ¿Es legal? En este short te lo contamos claro y sin filtros. #V16 #DGT #Tráfico pic.twitter.com/3rk80C6rEN — carwow.es (@carwowes) November 12, 2025

En primer lugar, Calero explica algo que ya hemos contado nosotros en distintos artículos, y es que esta medida solo será aplicable para vehículos españoles, quedando fuera de esta nueva reglamentación incluso los vehículos europeos. No obstante, también los vehículos que no sean españoles podrán seguir utilizando los triángulos, algo que los españoles no podrán seguir haciendo.

En segundo lugar, el director editorial de Carwow cuenta que el argumento en el que se apoya la DGT, por el cual la baliza ayudaría a reducir los atropellos en carretera, no tiene ningún respaldo ni siquiera por la propia DGT. Es decir, no hay ningún dato que vincule la utilización de los triángulos actuales a una mayor incidencia de atropellos en carreteras.

La baliza tiene serias carencias técnicas

En tercer lugar, Calero cuenta que "la baliza tiene tremendas carencias técnicas. En cambios de rasante, o en curvas, es imposible verla y es peor que los triángulos". Así pues, si el objetivo principal de la baliza V16 es mejorar la visibilidad de los coches que están apartados en la vía, vemos que no cumple con lo deseado.

En cuarto lugar, el influencer del motor explica que la nueva normativa es "tan laxa que hay muchos niveles de luminosidad dentro de las balizas que van a ser legales", de manera que muchas personas van a optar por comprar la baliza V16 que sea más barata, siendo estas justamente las que menos potencia tienen y las que peor se ven.

Ya existen otros mecanismos mejores que la baliza

En quinto lugar, en el vídeo se informa que "ya todos los coches modernos obligatoriamente tienen la llamada de emergencia (ecall), además hay muchos coches en el mercado que tienen llamada de asistencia técnica y que se comunican directamente con su central de servicio y eventualmente podrían hacerlo también con la DGT".

En sexto lugar, Calero pone como alternativa a la baliza que se pusiera a disposición de los conductores una aplicación móvil gratuita donde estos pudiesen mandar su ubicación.

En séptimo lugar, muestra otra desventaja de la baliza V16 con respecto a los triángulos, y es que mientras los triángulos son analógicos, las balizas no lo son y se deberá llevar en el coche siempre unas pilas, además de que existe el riesgo de que la baliza esté descargada para cuando queramos utilizarla. Por último, se critica que no se haya hecho ninguna campaña informativa si de verdad esto es algo tan importante para nuestra seguridad.