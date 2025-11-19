Agricultura se gasta 154.000 euros en ocho documentales sobre mujeres rurales sin apenas visitas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por el socialista Luis Planas, ha invertido 154.436,16 euros en la elaboración de ocho documentales dedicados a perfiles femeninos en entornos rurales y despoblados, según el desglose detallado en un informe interno al que ha tenido acceso exclusivo Libre Mercado. Ninguna de estas piezas audiovisuales supera las 1.150 reproducciones en la plataforma de Google. La resolución, firmada por Paloma García-Galán San Miguel como secretaria General Técnica del organismo, responde a la solicitud de información pública gracias a la Ley de Transparencia sobre el gasto en esta iniciativa, que abarca regiones como Galicia, Cataluña y Extremadura.

Desglose de desembolsos

La distribución de fondos revela toda una serie de contratos menores sin concurso público entre diversas firmas especializadas en contenidos multimedia, con importes que oscilan entre 5.808 y 17.968 euros. En Galicia, la entidad Arraianos Producciones asumió la tarea inicial de grabación por 17.847,50 euros, mientras que BCM Management Company 2015 se encargó de ajustes en el montaje editorial tres años después por 5.808 euros. Para ampliar el proyecto a otras comunidades se contrató a Marta Díaz Pérez por 16.335 euros.

En Cataluña, El Guateque S.L. recibió 17.623,65 euros para capturar relatos locales. En Extremadura, Alcandora Publicidad obtuvo 17.204,65 euros y 17.679,86 euros para Andalucía. La Comunidad Valenciana contó con Staomedia, que cobró 17.787 y 16.335 euros en Asturias. En la región de Murcia, esta misma compañía facturó 17.968,50 euros. Y finalmente, BCM Management Company 2015 repitió con 17.847,50 euros para Castilla-La Mancha.

Cabe destacar que ninguna de las mujeres participantes en los documentales recibió remuneración alguna.

Audiencia mínima

Los libros asociados a estas producciones audiovisuales registran cifras de acceso digital entre 54 y 14 visualizaciones únicas. En cuanto a los documentales, el producido en Extremadura lidera el ranking con 1.145 reproducciones completas en YouTube, el gallego acumula 911, seguido por el gallego con 911, valenciano con 877. El andaluz alcanza 667, mientras que el murciano se queda en 449; el asturiano, 440; el catalán 349 y por último, el manchego con 238. Estas estadísticas, extraídas de la resolución, muestran un interés escaso por parte de los españoles.

Elaboración propia

Razones oficiales para la inversión

El ministerio argumenta que esta colección de documentales busca "dar voz a una pequeña muestra de las extraordinarias mujeres que habitan el medio rural", según la resolución, donde se enfatiza que las protagonistas "refuerzan la diversificación de la economía rural y visibilizan el protagonismo de la mujer en los procesos de desarrollo". Además, se describe el tributo como un "reconocimiento a las mujeres que revitalizan el medio rural español, siendo con sus testimonios, las mejores prescriptoras". El documento oficial añade que estas narrativas capturan "perfiles sociodemográficos, económicos, laborales y familiares diversos pero que comparten la pasión por vivir en contacto con la naturaleza, su afán de superación, su carácter innovador, emprendedor y su capacidad de adaptación a la nueva realidad".

Esta perspectiva se alinea con iniciativas previas del Ministerio, como el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, que en su octava edición de 2025 proyecta 21 filmes en más de 500 municipios para "acercar al público relatos que ofrecen una visión amplia y actualizada de la realidad del medio rural español, y en particular del papel que las mujeres desempeñan en él, alejada de tópicos y estereotipos".