COP11 en Ginebra: la falta de transparencia y la ambigua postura de China frenan el control global del tabaco

Del 17 al 22 de noviembre de 2025, Ginebra acoge la undécima edición de la Conferencia de las Partes del FCTC, el tratado de la OMS que busca reducir el consumo de tabaco y proteger la salud pública. Sin embargo, a diferencia de otras convenciones de la ONU, esta cumbre mantiene reuniones a puerta cerrada, restringe la participación de medios y sociedad civil, y limita la rendición de cuentas. Esta opacidad dificulta que los observadores puedan verificar cómo se toman las decisiones y genera dudas sobre si los intereses políticos o comerciales influyen en las resoluciones.

Uno de los protagonistas de la COP11 es China, país que combina un papel formal en la gobernanza global de la salud con intereses económicos directos en la industria del tabaco. Por un lado, como Estado Parte del FCTC, está obligado a implementar políticas para reducir el tabaquismo. Por otro, posee la China National Tobacco Corporation (CNTC), la mayor empresa tabaquera del mundo, controlada por el State Tobacco Monopoly Administration (STMA), que también la regula.

Este conflicto estructural implica que China es al mismo tiempo regulador y beneficiario del negocio del tabaco, lo que debilita la aplicación de medidas clave del tratado. Las advertencias sanitarias siguen siendo mínimas, la publicidad permanece en circulación y los impuestos al tabaco se mantienen bajos, afectando directamente la salud pública de más de 300 millones de fumadores en el país.

El impacto sanitario y económico

El tabaquismo provoca más de un millón de muertes anuales en China, y si no se adoptan medidas contundentes, se imagina que más de 2 millones de personas morirán cada año para 2030. Además, los costes directos e indirectos para el sistema de salud son multimillonarios, poniendo en riesgo la sostenibilidad del cuidado sanitario en el país.

A pesar de estas cifras, China mantiene su posición en la COP11, bloqueando avances en medidas ambiciosas como impuestos globales mínimos, regulación del comercio ilícito o estrategias de reducción de daños.

Otro aspecto relevante es el mercado de vapeadores. China produce casi el 90% de los dispositivos de vapeo que circulan en todo el mundo. Aunque el país ha restringido el consumo interno, exporta masivamente productos ilegales y sin control de calidad, incluidos dispositivos con sabores prohibidos en otros países.