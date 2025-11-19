El Gobierno propone subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Este miércoles el Gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Función Pública, ha ofrecido a los sindicatos de CCOO, UGT y CSIF una subida fija del 10% para los empleados públicos en los cuatro años que van desde el año 2025 hasta el 2028 (incluido), tal y como han afirmado fuentes sindicales como la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Dicha subida salarial se repartiría en los cuatro años mencionados, sin que se pudiera superar el 4% de subida para los ejercicios de 2025 y 2026.

Desde el Ministerio de Función Pública se habría dicho que la subida para los años 2025 y 2026 no podría superar el 4% ya que "superaría el techo de gasto", según expresa CSIF en este comunicado. Esta medida podría llegar a tener un impacto de más de 10.000 millones de euros, a tenor del último acuerdo salarial al que llegaron entre 2022 y 2024, cuando el sueldo de los funcionarios se elevó un 10% y costó alrededor de 13.000 millones de euros.

Los sindicatos ven "insuficiente" esta oferta

Con lo cual, si para el 2025 y 2026 la subida no podría superar el 4%, significa que el 6% restante se trasladaría a los ejercicios 2027 y 2028, aunque, según el propio CSIF, el Ministerio de Función Pública les ha propuesto que los sueldos puedan subir en mayor grado en el 2027.

A pesar de todo, los tres sindicatos han mostrado su rechazo a esta oferta, ya que la consideran insuficiente, de manera que el Ministerio de Función Pública los ha convocado a un nuevo encuentro para este mismo jueves, 20 de noviembre. Desde CSIF afirman que "esta primera oferta no cubriría la subida de los precios, teniendo en cuenta que en 2024 el IPC cerró en un 2,8%, y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%."

Récord de gasto en empleo público

Esta oferta llega en un momento en el que hay más de 3,5 millones de empleados públicos en España, y donde sólo en 2024 se gastaron más de 170.000 millones de euros en empleo público, un 35% más que en 2018, a la llegada de Pedro Sánchez al poder, como ya hemos contado en Libre Mercado.

Así pues, mientras el ciudadano promedio tiene que ver como le suben cada vez más los impuestos y mientras su salario real sigue estancado, los empleados públicos a los que estos les pagan el sueldo sí que acabarán consiguiendo una subida real de sus salarios.