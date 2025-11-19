Las cinco meteduras de pata más sonadas del economista Eduardo Garzón

Eduardo Garzón, hermano del que fuera ministro de Consumo, Alberto Garzón, no deja indiferente a nadie en materia económica. Para ello, vamos a mostrar cinco de sus meteduras de pata más sonadas.

1. Intento de zasca a Espinosa de los Monteros

Uno de los errores más recientes del economista de izquierdas ha sido el intento de "zasca" a Iván Espinosa de los Monteros sobre las pensiones, cuando este dijo que "el importe de los compromisos adquiridos en materia de pensiones supera el 500% de nuestro PIB". Esta fue la contestación de Eduardo Garzón en su perfil de X:

Casi acierta. Solo se ha desviado en 485 puntos sobre el PIB. Una despreciable diferencia… https://t.co/MKvZjZnXtO pic.twitter.com/0fZ4Hm9AnL — Eduardo Garzón (@edugaresp) November 17, 2025

Como se puede apreciar tanto en su tuit como en las respuestas recibidas, el menor de los Garzón está confundiendo el gasto anual en pensiones contributivas sobre el PIB con el gasto comprometido por el sistema de pensiones de cara al futuro, siendo ciertos los datos expresados por Espinosa de los Monteros, como refleja Eurostat.

2. Las cotizaciones de Schrödinger

En otra ocasión, tenemos que el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid es capaz de decir que las cotizaciones a la Seguridad Social son impuestos y al mismo tiempo que no lo son, todo para poder criticar a las personas de mayor renta. En el siguiente post vemos como primero afirma que las cotizaciones "no son impuestos", para después hacer RT a un post donde incluyen las cotizaciones como impuestos:

Está la gente que es un hazmerreír, y luego está Eduardo Garzón.

Según le interesa "las cotizaciones no son impuestos" o sí lo son para atacar a los ricos. pic.twitter.com/gU5luKHMCL — Miguel Puga Barba (@MiguelPuga44) February 6, 2025

3. También predice el fin de bitcoin

De la misma forma que ya hizo en su día Gonzalo Bernardos, Eduardo también ha afirmado en numerosas ocasiones que Bitcoin es una burbuja y que está estallando de forma permanente. En el año 2017 escribió un tuit donde hablaba de una "espiral inflacionista" en torno al Bitcoin y avisó de que "su estallido no tardaría mucho" en llegar.

Pues bien, desde aquel momento el bitcoin pasó de valer unos 20.000 dólares a finales de 2017 a unos 92.000 dólares en la actualidad.

4. Usa gráficos que lo desmontan a él

Aunque pueda parecer que esta crítica es algo maliciosa, la realidad es que en no pocas ocasiones da la sensación de que el hermano menor de Alberto Garzón no sabe leer los gráficos o datos que publica, máxime cuando con esos datos trata de desmontar los argumentos de sus adversarios. Vamos a poner dos ejemplos en cuanto a esto.

Por un lado, en una discusión con Juan Rallo sobre la evolución de la pobreza en Argentina, el economista de izquierdas rechaza utilizar los datos del INDEC (el INE argentino) ya que, según él, estos datos están manipulados y no muestran la realidad de la pobreza en Argentina. Pues bien, resulta que incluso en los gráficos que él aporta y que da por buenos, la pobreza en Argentina con Milei es menor que con Alberto Fernández, aunque es algo que él niega en el texto que acompaña a las imágenes.

La pobreza bien medida arroja el mismo resultado que antes de que llegara Milei. A lo que hay que sumar destrucción de empleo, reducción de salarios, de prestaciones y de pensiones, y aumento de gastos fijos no incluidos en ese indicador de pobreza. A LOS QUE NUNCA RESPONDE RALLO https://t.co/B0XJo08FJ3 pic.twitter.com/94E2If64eh — Eduardo Garzón (@edugaresp) September 26, 2025

Como se puede ver, con Javier Milei la pobreza sería inferior en cualquiera de las estimaciones del primer gráfico en comparación con Alberto Fernández.

En otro momento utilizó un gráfico elaborado por Libre Mercado para tratar de refutar al economista Rafael Domenech, quien decía que los salarios reales en España estaban prácticamente estancados (o por debajo) de los niveles de 2008. Para ello, Garzón usó un gráfico donde se ve la evolución real del salario medio en España desde 1990 hasta 2023, siendo el crecimiento del salario real de apenas un 3,6% en 30 años.

Qué cansado esto de manipular la información comparando con 2008, el pico de una burbuja que disparó artificialmente los salarios y que desencadenó una grave crisis económica. Las comparaciones rigurosas deben hacerse con años anteriores… pero entonces se les caería el relato. https://t.co/gL5QDvQHks pic.twitter.com/sq8L07fWy3 — Eduardo Garzón (@edugaresp) June 8, 2025

Es decir, para tratar de "desmontar" que los salarios reales están estancados en España, utiliza un gráfico donde se muestra como efectivamente llevan congelados 30 años.

5. Menos autónomos es bueno si gobierna el PSOE

Hace unas semanas contábamos en este medio como el número de autónomos en España estaba descendiendo, teniendo los autónomos menos peso sobre el total de empleo en la economía española. Pues bien, esto fue algo que celebró una parte de la izquierda española, incluido Eduardo Garzón. No obstante, el mismo Eduardo Garzón que celebra la desaparición de cada vez más autónomos con el PSOE, es el que criticaba al PP de Rajoy porque se hubieran perdido 34.775 autónomos durante los diez primeros meses de 2012.

Y tu qué Eduardo Garzón te sientes hoy? pic.twitter.com/4AmbzkoB1t — DocHollyday7 (@DHollyday7) October 17, 2025

Así pues, vemos que el hermano menor de los Garzón no para de meter la pata en X cada vez que habla de economía o política, y eso que tan sólo hemos mostrado unos pocos ejemplos al respecto. Si muchos de nuestros lectores se han llegado a echar las manos a la cabeza con las declaraciones que hacía Alberto Garzón, es sólo porque no conocían a su hermano Eduardo.