Nuevo sablazo de la DGT: multa de 200 euros por no llevar la baliza V-16 a partir de 2026

A partir de enero de 2026, la DGT exigirá que los conductores españoles lleven en sus vehículos las nuevas balizas V16 conectadas. De este modo, como hemos informado en Libre Mercado, Hacienda podría llegar a ingresar unos 300 millones de euros gracias al IVA que se pagará por la compra de estas señales. Sin embargo, también podría ingresar un cantidad importante por las multas y sanciones.

En este sentido, según la empresa Netun Solutions, líder en innovación en seguridad vial, "a partir del 1 de enero de 2026, circular sin una baliza V16 conectada y certificada supondrá una infracción". En concreto, la multa podría llegar incluso hasta los 200 euros. De hecho, aunque se podrán seguir utilizando otros dispositivos, como los triángulos tradicionales o las balizas no conectadas, para evitar una multa se necesitará llevar, en todo caso, una baliza V16 conectada.

Críticas a las balizas

En Libre Mercado hemos destacado también que desde el sector no admiten que estas balizas sean un avance real. Así, el director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero, detalla que esta medida solo será aplicable para vehículos españoles. Además, subraya que "la baliza tiene tremendas carencias técnicas". Al mismo tiempo, señala que la nueva normativa es "tan laxa que hay muchos niveles de luminosidad dentro de las balizas que van a ser legales".

Con todo, Calero detalla que "ya todos los coches modernos obligatoriamente tienen la llamada de emergencia (ecall), además hay muchos coches en el mercado que tienen llamada de asistencia técnica y que se comunican directamente con su central de servicio y eventualmente podrían hacerlo también con la DGT".