Cómo afecta la humedad al consumo energético del hogar

Con la llegada del frío, muchos hogares no solo sufren por la temperatura, sino también por la humedad, un factor que influye directamente en el consumo energético, la salud y el confort.

Más del 30 % de las viviendas en España presentan problemas de humedad, según estudios del sector. Esta puede enfriar más rápido paredes, techos y suelos, obligando a que la calefacción trabaje más en invierno, y generando sensación de calor extremo en verano, aumentando el uso del aire acondicionado.

Cómo la humedad incrementa el consumo energético

Mayor uso de calefacción y aire acondicionado: La humedad alta en verano obliga a enfriar más; en invierno, la baja humedad hace subir la calefacción.

Deterioro de materiales aislantes: La humedad constante daña lana de roca, poliuretano y espumas, reduciendo la eficiencia térmica.

Mal funcionamiento de electrodomésticos: Favorece la corrosión de componentes eléctricos y acorta la vida útil de lavadoras, calderas o aire acondicionado.

Necesidad de ventilación constante: Abrir ventanas o usar extractores para reducir la humedad provoca pérdidas de calor y mayor consumo energético.

Según estudios del sector, los problemas de humedad pueden aumentar hasta un 20 % el consumo energético de un hogar.

Niveles ideales de humedad en casa

El confort térmico depende no solo de la temperatura, sino también de la humedad relativa:

Invierno: 40 % - 50 %

Verano: 50 % - 60 %

Mantener estos valores evita condensación, sensación de frío o bochorno, y reduce el uso innecesario de calefacción o aire acondicionado.

Estrategias para reducir la humedad y mejorar la eficiencia

Invertir en buen aislamiento térmico: Evita filtraciones de humedad y mejora el rendimiento de la calefacción y refrigeración. Mejorar la ventilación: Usar extractores en cocina y baño, ventilar regularmente y equilibrar la humedad interior. Utilizar deshumidificadores: Pueden eliminar hasta un 50 % de la humedad, reduciendo el uso de sistemas de climatización. Instalar sensores de humedad: Higrómetros analógicos o digitales permiten medir y controlar los niveles de forma automática.

Beneficios de controlar la humedad