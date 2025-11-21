El gráfico de la ballena azul o por qué el Estado cuesta mucho más de lo que vale

Todo comienza con un ejercicio planteado en redes sociales por el investigador francés François Valentin, quien se propuso hacer una estimación del gasto social desembolsado por las Administraciones de su país, segmentado por franjas de edad. ¿El resultado? Una curva con forma de "ballena azul" donde se puede comprobar que el grueso de estos dispendios se concentra en las transferencias a las generaciones más veteranas, principalmente a través de las pensiones, lo que a su vez refleja una estructura verdaderamente costosa y cada vez más difícil de sostener.

A partir de este ejercicio, el analista Jon González ha replicado el cálculo, pero con la mirada puesta en la situación española y el añadido de haber considerado los impuestos pagados por franja de edad. Sus conclusiones vuelven a arrojar un gráfico con forma de "ballena azul" en el cual se puede comprobar el enorme componente de gasto dedicado a las generaciones de mayor edad para sufragar el pago de las pensiones. En su simulación, además, se puede ver que los inputs superan a los outputs, es decir, que los impuestos y cotizaciones aportados se sitúan por debajo de los ingresos recibidos vía pagos, transferencias, servicios públicos, gasto social, etc.

Partiendo de esta base, el economista Jesús Fernández-Villaverde ha interpretado los resultados, introduciendo en la conversación el concepto de "saldo fiscal vital", es decir, una comparativa entre todo lo contribuido a las arcas públicas y todo lo recibido del Estado por cada ciudadano, a lo largo de su vida.

Gráfico ballena azul

De esta cifra se deduce que, en principio, parecería que el valor neto presente derivado de estas dinámicas de pago y cobro, el ciudadano medio vendría a obtener una ganancia neta de 60.702 euros a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, los programas analizados no reflejan el conjunto de actuaciones del Estado, puesto que existen otras formas de gasto que no figuran en los ejercicios de Valentin y González, caso por ejemplo de los salarios de trabajadores públicos, el coste de las infraestructuras manejadas por el Estado, el servicio de la deuda, etc.

¿Qué pasa cuando consideramos, de nuevo en términos per cápita, esa factura también soportada por los contribuyentes? Según explica JFV, "al añadir a cada estimación del saldo fiscal vital el coste per cápita de dichas partidas de gasto público, el valor presente neto pasa a ser negativo, alcanzando los -21.375 euros".

Esto significa que, bajo el modelo actual, un ciudadano medio aporta 21.375 euros más de lo que recibe del Estado, a lo largo de toda una vida en la cual habrá realizado pagos muy cuantiosos en concepto de impuestos, cotizaciones y tasas y, asimismo, habrá obtenido servicios, prestaciones o transferencias varias dependientes de las Administraciones.

Gráfico ballena azul

Evidentemente, este saldo fiscal vital arroja un promedio: las personas de rentas bajas pueden registrar un resultado incluso positivo, mientras que las de rentas altas soportarán un saldo aún más deficitario. Pero, en cualquier caso, el ejercicio planteado revela que, en promedio, el Estado "cuesta" en concepto de impuestos o cotizaciones 21.375 euros per cápita más de lo que "vale" todo el gasto financiado con dichos ingresos.