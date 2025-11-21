Lámparas de 600 euros y celosía de 8.000: los detalles de la obra de la casa de Ana Redondo y Óscar Puente

El Ministerio de Hacienda ha invertido 1.111.544,37 euros en la reforma integral de la quinta planta de un edificio oficial ubicado en el barrio madrileño de las Cortes, donde se sitúan dos viviendas de oficiales reservadas a miembros del Gobierno. Según publicó ABC, estos dos áticos, de casi 200 m² cada uno, están destinados al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Libre Mercado ha accedido al proyecto completo de las obras, ejecutadas durante 2024 por la constructora Fernández Molina Obras y Servicios.

El presupuesto total de más de un millón de euros se distribuye de la siguiente forma: la mayor parte, 771.959,42 euros, se destinó a la ejecución directa de la obra, es decir, a materiales, mano de obra especializada y alquiler o uso de maquinaria. A esto hay que añadir 100.354,72 euros en gastos generales de la empresa constructora, que cubren costes indirectos como seguros, dirección facultativa, coordinación de seguridad y control de calidad. El beneficio industrial o margen neto de la compañía asciende a 46.317,57 euros y, por último, el IVA al 21 % supone 192.912,67 euros.

La reforma se desglosa del siguiente modo:

Las actuaciones previas suponen 1.681,88 € Las demoliciones alcanzan los 39.074,97 € La albañilería, 60.944,47 € La terraza cubierta, 20.181,77 € Los revestimientos y falsos techos representan la partida más elevada, con 130.920,13 € Las impermeabilizaciones y aislamientos suman 20.117,16 € La carpintería interior asciende a 113.295,45 € La carpintería exterior y el vidrio, 50.740,14 € La cerrajería, 5.613,36 € La fontanería (incluyendo evacuación y aparatos sanitarios), 33.285,77 € La electricidad e iluminación, 58.926,26 € La instalación de telecomunicaciones, 12.655,60 € La calefacción, 10.591,16 € La climatización, 85.359,70 € La preinstalación de videovigilancia, 1.108,11 € La ventilación, 6.255,62 € Las pinturas, 28.395,50 € La seguridad y salud, 7.403,33 € La gestión de residuos de construcción y demolición, 5.407,06 € El amueblamiento de cocinas, cuartos de limpieza y equipamiento general, 80.001,98 €.

Detalles de carpintería interior de alta gama

Destaca la nueva escalera a la azotea privada, ejecutada en dos tramos con zancas y peldaños de roble de primera selección, finalizada por completo y sustentada en solo tres apoyos laterales (34.438,93 €). Para adaptar el forjado al nuevo hueco se empleó un cierre de vigas laminadas 120 × 170 mm, panel DM de 30 mm de canto y aislamiento XPS de 40 mm (2.405,79 €/m²) que costó en total 21.652,15 € por sus nueve metros cuadrados.

El armario empotrado de mayores dimensiones es de hojas abatibles lacado blanco y estantes reforzados de 30 mm hasta los 2,60 m de altura (4.183,48 €). Las puertas de acceso a las viviendas 2.172,38 € la unidad.

Carpintería exterior y vidrio

Dos espectaculares ventanas VE-M001 oscilobatientes, fabricadas en madera laminada lacada blanca con perfilería Sopetaler de 78 × 78 mm, marcan la diferencia en aislamiento y seguridad. Equipadas con triple acristalamiento acústico y logran 47 decibelios de atenuación sonora. Cada una mide 2,40 × 1,60 m y su suministro e instalación alcanza los 4.743,97 €, lo que eleva la partida completa a 9.487,94 €.

IVA NO INCLUIDO EN LA CAPTURA

Aparatos sanitarios de alta gama en los baños

Los cuartos de baño se equipan con porcelana vitrificada de líneas depuradas y griferías monomando cromadas de máxima precisión.

Se instalaron:

Cuatro platos de ducha rectangulares de gran formato (hasta 2.000 × 1.000 mm) con superficie antideslizante y conexión integral (1.257,15 €/ud, total 5.028,60 €) Tres lavabos sobre encimera según norma con válvula, acoplamiento y grifería superior (1.379,10 €/ud, total 4.137,30 €) Seis lavabos bajo encimera del mismo tipo, pero empotrados para un aspecto más limpio (1.509,41 €/ud, total 9.056,46 €) Y nueve inodoros suspendidos tipo Roca GAP o equivalente, con cisterna compacta de doble descarga 4,5/3 l, asiento amortiguado y fijación oculta (832,03 €/ud, total 7.488,27 €).

Las duchas se protegen con mamparas a medida en acero inoxidable mate lacado: una configuración en L para el Baño 03 (2.855,73 €), otra monumental de separación en retícula de 2,58 × 2,50 m en el Baño 06 (3.588,21 €) y una tercera de gran formato de 2,00 × 2,50 m en el Baño 02 (2.770,92 €).

Iluminación decorativa y videoportero de alta gama

El proyecto lumínico selecciona firmas internacionales para convertir cada punto de luz en pieza de colección. Los aseos reciben tres apliques murales DCW Éditions Paris (512,17 €/ud); el comedor luce el impactante Contain Mobile chandelier en alabastro (762,91 €); la cocina incorpora la elegante Santa & Cole Tekió Horizontal P1 (698,85 €) y dos carriles lineales con esferas de vidrio soplado Deta Light (631,79 €/ud).

Revestimientos y falsos techos

Las áreas de salones, comedores, aseos de cortesía, despachos y dormitorios visten 423 m² de tarima maciza Tarima de Autor Honest rústico con nudo a razón de 130,49 € el metro cuadrado, lo que hace un total de 55.200,87 €, mientras cocinas y cuartos de limpieza se resuelven con 54,71 m² de gres porcelánico gran formato Marazzi Mystone Limestone 80×80 cm antideslizante (7.417,15 €).

Climatización y calefacción

La vivienda disfruta de un avanzado sistema de aerotermia Daikin R32 A+++: una bomba de calor exterior ERLA11DV3 de 12 kW caloríficos con cajeado acústico (22.155,05 €) y dos hidrokit interiores EBVX11S23D6V con depósito ACS 230 l, 28 dB(A) y preparación SmartGrid (7.922,81 €/ud, total 15.845,62 €).

La renovación de aire corre a cargo de dos centrales Siber DF Sky 2 Eco B de doble flujo y recuperación hasta 95 %, caudal constante y by-pass total (2.812,60 €/ud, total 5.625,20 €). Cinco radiadores toalleros eléctricos de 800×500 mm y 300 W con termostato y protección IP44 completan el confort en baños y aseos (1.983,34 €/ud, total 9.916,70 €).

Cocinas completas gama alta

Las dos cocinas se amueblan con Modulnova Miltech: módulos bajos y altos, zócalo, cornisa, iluminación integrada y encimera Laminam porcelánica de 12 mm (29.336,30 €/ud, total 58.672,60 €).

Otros

La terraza cubierta se divide mediante una celosía de lamas orientables en pino (468,14 €/m², total 8.911,33 €). La conectividad queda asegurada con puntos de acceso Wi-Fi Ubiquiti U6 de 18 dBi (274,66 €).

La seguridad queda garantizada mediante un videoportero completo Tegui con placa exterior cámara y dos monitores interiores TFT, abrepuertas y conexionado íntegro (832,42 €).

