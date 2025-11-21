Un incendio ha interrumpido este jueves las negociaciones en la Cumbre Climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, y ha obligado a evacuar a las miles de personas que se encontraban en el recinto en ese momento. No obstante, al menos 21 personas han tenido que recibir atención médica, 19 de ellas por inhalación de humo y dos por una crisis de ansiedad, aunque la mayoría ha recibido el alta pocas horas después. Fuentes de la organización han atribuido este incendio a un problema eléctrico por un aparato "no autorizado".

En lo que respecta a la salud de las autoridades españolas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que todos los españoles que han acudido a la cita -incluidos periodistas- se encuentran en buen estado tras el incendio ocasionado.

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30 en la ciudad de Belém, en Brasil pic.twitter.com/K4E3hK1BzJ — Libertad Digital (@libertaddigital) November 21, 2025

El fuego se desató en torno a las 14:00 horas -hora brasileña- en la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales, aunque decenas de bomberos lograron controlarlo rápidamente sin tener que lamentar heridos graves.

Ya con las aguas calmadas, las autoridades brasileñas han anunciado que las conversaciones y negociaciones de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém ya han sido reanudadas este viernes después de que este grave incendio obligara a desalojar por completo el recinto de las negociaciones climáticas.