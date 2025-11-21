Un 'Marketplace' inteligente que revoluciona los servicios para seniors

El portal atrae ya a más de 200.000 visitantes seniors y puede ser un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de los seniors españoles porque mrHouston es una entidad líder en soluciones de inteligencia artificial y Óptima Mayores es el referente español en Hipoteca Inversa y asesoramiento financiero y asegurador para seniors, de manera que la unión de estos dos actores para el desarrollo conjunto de un portal, que aporta una selección especializada y profesional en productos y servicios específicos para seniors, puede facilitar la contratación fácil y correctamente informada de todos estos productos y servicios que demanda este segmento poblacional, el que más va a crecer en los próximos años.

Según Nicolás Franco, Socio fundador y director del área de IA mrHouston, "esta alianza representa la convergencia perfecta entre tecnología avanzada y el profundo conocimiento técnico en Hipoteca Inversa y seguros específicos para seniors. Nuestra experiencia de 25 años nos ha enseñado que la verdadera innovación surge cuando la inteligencia artificial se pone al servicio de necesidades reales. BuenaVidaSenior.com es un claro ejemplo de cómo la IA puede mejorar tangiblemente la vida de las personas, facilitando decisiones financieras complejas de manera transparente y accesible. Nos ilusiona y motiva mucho aportar a este proyecto todo nuestro conocimiento en IA para optimizar la experiencia del usuario, personalizar recomendaciones y garantizar la máxima eficiencia en los procesos de contratación."

Por su parte, Ángel Cominges, presidente de Óptima Mayores, añade que: "En nuestros 20 años de trayectoria hemos sido testigos de cómo las personas mayores enfrentan barreras para acceder a productos financieros diseñados específicamente para ellos. Con BuenaVidaSenior.com rompemos esas barreras. La tecnología de mrHouston nos permite ofrecer una experiencia personalizada y segura, manteniendo siempre el trato humano y cercano que caracteriza a Óptima Mayores. Este proyecto no es solo un Marketplace, es una herramienta para que los seniors tomen el control de su bienestar económico y vital."

El nuevo portal inteligente se estructura en cuatro bloques temáticos de fácil acceso: en primer lugar, informa, asesora y contrata productos para la monetización de la vivienda, básicamente Hipoteca Inversa y nuda propiedad; en un segundo apartado, el usuario encontrará información y comparativas de los nuevos seguros especialmente diseñados para seniors, entre los que cabe destacar el seguro médico senior; el tercer bloque se refiere a Cuidados, asistencia y asesoramiento; por último, el cuarto bloque pretende facilitar al usuario el acceso a una jubilación activa, culta y saludable.

BuenaVidaSenior.com incluye además el único comparador online de Hipotecas Inversas en la Unión Europea, es gratuito y de fácil acceso; efectivamente, para contratar informadamente este producto financiero y social que permite a los mayores de 65 años obtener liquidez de su vivienda, manteniendo en todo momento su propiedad, resulta imprescindible conocer antes todas las alternativas disponibles en el mercado para cada caso concreto, y esto es precisamente lo que este nuevo portal ofrece al usuario.

Una Hipoteca Inversa permite a los mayores de 65 años españoles obtener hasta un 45 % del valor de tasación de su vivienda, en un solo pago o en forma de renta mensual. Se trata, por tanto, de un préstamo hipotecario, pero con una gran singularidad: el que lo suscribe, que podrá utilizar el dinero obtenido en lo que le plazca, no es el obligado a devolverlo, serán sus herederos, que, para poder hacerlo, habrán heredado antes la casa.

La alianza entre estas dos empresas representa un modelo de colaboración que aúna tecnología y vocación de servicio senior con un enfoque centrado en las personas.