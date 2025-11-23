Bochorno con los últimos anuncios de vivienda del Gobierno

El precio de la vivienda libre se ha disparado en España. Nunca antes el precio del metro cuadrado había alcanzado el nivel al que cerró en el tercer trimestre de este año: 2.153 euros por m². Ni en los máximos de la burbuja inmobiliaria en el año 2008.

Bien es cierto que las anteriores son cifras nominales. Es decir, son cifras que no tienen en cuenta la subida de la inflación que está machacando a los ciudadanos. En el caso de España, el IPC supera el 3% (3,1%), un dato que está por encima de la media europea.

La escalada del precio de la vivienda libre es un problema tanto para comprar como para alquilar. Actualmente, la asfixia del mercado del alquiler en nuestro país está generando casos surrealistas. Ejemplo de ello son las enormes colas para alquilar una vivienda en Barcelona porque había un piso que no llegaba a 1.000 euros, los inquilinos que subalquilan por horas sus casas o los más de 100 interesados de media por cada oferta de alquiler que sale al mercado.

Ante este problema, el Gobierno sigue sin impulsar la salida de oferta de vivienda al mercado. De hecho, en el Ministerio de Vivienda se niegan a liberalizar el suelo y en los últimos días han lanzado una campaña para promocionar las viviendas que construyen (no las terminadas) una a una.

Así, mientras el mercado tiene un déficit de vivienda de 700.000 casas, según el Banco de España, el Gobierno saca pecho por empezar a construir 90 viviendas en Segovia o 50 en Palencia. Y no sólo el número de casas del que presumen es ínfimo, las zonas donde han empezado a construir tampoco son las más demandadas del país.