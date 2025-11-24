Carlos Novillo: "Tenemos un Ferrari en energía, pero tenemos un camino de cabras para conducirlo"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha intervenido en la primera mesa del Foro de Energía de Libertad Digital, donde ha expuesto la estrategia madrileña para reforzar la seguridad energética, atraer inversión y garantizar un desarrollo equilibrado del mix energético autonómico.

Su intervención ha marcado uno de los ejes centrales del foro: la necesidad de integrar todos los recursos disponibles para sostener el avance industrial y tecnológico.

Novillo ha destacado que el ritmo de electrificación, la llegada de nuevos consumidores intensivos y el crecimiento de la economía digital han exigido decisiones urgentes. En este sentido, ha insistido en que la planificación de redes debe acompañar al territorio si se quiere preservar un modelo económico basado en la atracción de inversión y en la consolidación de empresas estratégicas. "Tenemos la oportunidad como país de liderar todo lo que es la renovación energética", ha afirmado. En este sentido, Novillo ha lamentado que "tenemos un Ferrari en energía, pero tenemos un camino de cabras para conducirlo".

Durante su exposición, el consejero ha lamentado que los modelos administrativos no siempre hayan respondido con la rapidez que demanda el sector energético. Sin embargo, ha afirmado que la comunidad se esfuerza en destinar todos los recursos para aprovechar lo mejor posible toda la energía adquirida.

"Tenemos un territorio muy pequeño, pero tenemos otras capacidades. Estamos apostando por la electrificación. Intentamos aprovechar lo máximo posible cada megavatio como si fuera oro y, apostamos por ser lo más eficientes posibles", ha explicado.

También ha explicado que es necesario complementar las energías renovables. "No se pueden cerrar las centrales nucleares", ha insistido. Novillo ha argumentado que es imprescindible para que la red y la energía sea estable y funcional.

Manteniendo esta misma idea, ha dedicado gran parte de su intervención a explicar la necesidad de mantener un mix energético equilibrado. Ha defendido que España no puede prescindir de tecnologías de respaldo capaces de garantizar estabilidad, especialmente en un escenario dominado por renovables intermitentes. En esta línea, ha advertido del riesgo de planteamientos ideológicos que condicionen la planificación.

Finalmente, Novillo ha concluido afirmando que "tenemos una red robusta y la que mejor aprovecha la energía", pero ha defendido que para que sea totalmente funcional la coordinación entre administraciones es determinante para asegurar el futuro energético del país. Asimismo, su intervención ha puesto de manifiesto que el papel de las autonomías ha resultado crucial en la transformación del sistema eléctrico español.