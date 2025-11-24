Cinco verdades sobre el hábito de fumar que debes conocer

Desde "¿qué contiene el humo del cigarrillo?" a "¿por qué los productos libres de humo son una mejor alternativa al cigarrillo?" Respondemos con hechos las cinco preguntas más frecuentes entre los adultos en relación con los cigarrillos, el humo, la combustión y los productos sin humo.

Actualmente hay más de 1.000 millones de fumadores en el mundo. La mejor opción es abandonar por completo el consumo de tabaco y nicotina, pero muchos adultos no son capaces de dejar el hábito de fumar. Entonces, ¿qué opciones tienen?

Cada vez más, gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia de las innovaciones científicas capaces de ofrecer a los fumadores adultos acceso a mejores alternativas e información precisa sobre las mismas. Sin embargo, la confusión y desinformación que existe entorno a estos nuevos productos podrían estar impidiendo que muchos fumadores adultos, que de otro modo seguirían fumando, tomaran una mejor decisión.

¿Qué contiene el humo del cigarrillo?

El proceso de combustión mediante el cual se liberan los aromas del tabaco y la nicotina produce más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales aproximadamente 100 han sido identificadas por autoridades de salud pública como causas o posibles causas de enfermedades relacionadas con fumar.

¿Qué pasa cuando no se quema el tabaco?

La combustión del tabaco produce la gran mayoría de las sustancias químicas nocivas del humo de los cigarrillos, que son la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar. Al eliminar el proceso de combustión -como es el caso de las alternativas sin humo- los niveles de sustancias químicas nocivas generadas pueden reducirse significativamente en comparación con el humo de los cigarrillos.

¿Son los productos sin humo una mejor alternativa a los cigarrillos?

Si están científicamente probados y se producen bajo los estándares de calidad adecuados, los productos sin humo, como los dispositivos para tabaco calentado o los vapeadores, son una mejor opción que los cigarrillos para los adultos que, de otro modo, seguirían fumando. Estas alternativas suelen contener nicotina, pero no queman ninguna materia, por lo que no generan humo ni cenizas. Ahora bien, no son inocuas, por lo que la mejor opción para cualquier fumador es dejar por completo los productos que contienen nicotina y tabaco.

¿Qué diferencias hay entre los productos sin humo y el cigarrillo convencional?

Existen diferentes alternativas sin humo, pero todas ellas tienen en común que no queman ninguna sustancia y, por ende, no generan ni humo ni ceniza como ocurre con el cigarrillo. Sin embargo, estas alternativas se diferencian entre sí por:

Los dispositivos para tabaco calentado, como su nombre indica, calientan tabaco sin llegar a quemarlo, generando un aerosol sustancialmente diferente al humo del cigarrillo.

Los cigarrillos electrónicos (también conocidos como vapeadores) calientan una solución líquida que suele contener nicotina agregada y sabores, pero no tabaco. Estos también liberan un aerosol diferente al humo del cigarrillo.

calientan una solución líquida que suele contener nicotina agregada y sabores, pero no tabaco. Estos también liberan un aerosol diferente al humo del cigarrillo. Los productos orales de nicotina, como el snus (con tabaco) o las bolsitas de nicotina (sin tabaco), se colocan entre la encía y el labio superior. Su uso no implica combustión ni inhalación de ningún tipo de aerosol.

¿Cuál es el papel de la nicotina en las alternativas sin humo a los cigarrillos?

La nicotina es una de las razones por las que la gente fuma, junto con otros factores, como el sabor y el ritual. Para que los fumadores adultos puedan pasar con éxito de los cigarrillos a las alternativas sin humo, estos productos deben contener nicotina. Ahora bien, las alternativas sin humo son sólo para aquellos adultos que, de otro modo, seguirían fumando cigarrillos.

Aunque no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ciertas personas no deberían consumir nunca nicotina. Los menores no deben tener acceso a productos de tabaco o nicotina. Las personas que no consumen nicotina no deben utilizar estos productos durante el embarazo o la lactancia. Tampoco deben consumirlos las personas con determinados problemas de salud, como hipertensión grave, cardiopatías, diabetes y epilepsia o convulsiones.

En definitiva, todo el mundo sabe que fumar es perjudicial, pero lo que quizá se sepa menos es que los altos niveles de sustancias químicas nocivas que contiene el humo de un cigarrillo son la causa principal de las enfermedades relacionadas con fumar, y no la nicotina. Por ello, los productos sin humo pueden jugar un papel crucial a la hora de alejar a aquellos adultos, que de otro modo seguirían fumando, de los cigarrillos, la forma más dañina de consumo de nicotina.

