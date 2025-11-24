El Foro de Energía de Libertad Digital reúne a las administraciones para analizar el futuro energético de España

El Foro de Energía de Libertad Digital ha inaugurado su edición poniendo en el centro del debate el papel de España en un escenario global marcado por la incertidumbre energética, la presión regulatoria y la necesidad de reforzar infraestructuras clave.

La jornada, celebrada en Madrid, ha reunido a representantes institucionales, responsables autonómicos y directivos del sector con el objetivo de abordar los desafíos que ha dejado sobre la mesa la transformación del mix energético nacional. Desde primera hora, el evento ha congregado a perfiles de la administración y la empresa que han analizado la competitividad, la seguridad de suministro y la sostenibilidad como ejes de una política energética integral.

La apertura del foro ha corrido a cargo de la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, quien ha subrayado que, en la transición energética, las industrias deben "seguir creciendo en España". Durante la bienvenida, ha agradecido a todos los ponentes presentes, los patrocinadores y el despacho donde se ha celebrado el Foro, Cremades & Calvo-Sotelo.

El "cero energético"

Vaquero ha recordado el "cero energético" del pasado mes de abril, preguntándose qué ocurrió y quién lo provocó. "Las autoridades intentaban solucionar el entuerto como podían, y la conclusión semanas e incluso meses después fue clara: el exceso de renovables podía desestabilizar el sistema y los experimentos no ayudan a lo que ocurrió el día 8 de abril", ha añadido la periodista. "Pensábamos que España no iba a vivir una situación como esa, pero al final a España también le tocó", ha señalado Vaquero.

La periodista ha recordado que desde el Ejecutivo insisten –como ha hecho la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen– en que no se va a volver a producir un apagón, mientras el Gobierno propone invertir 14 millones de euros en las redes de electricidad.

Los ponentes de las distintas mesas

La jornada ha comenzado con la Mesa 1, dedicada al papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de infraestructuras energéticas. En ella han intervenido Carlos Novillo (Comunidad de Madrid), Jorge Paradela (Junta de Andalucía), Juan Carlos Suárez-Quiñones (Junta de Castilla y León) y Manuel Argüelles (Generalidad Valenciana).

Por otro lado, la Mesa 2 ha contado con la intervención de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, mientras que en la Mesa 3, ha participado Patxi Calleja (Iberdrola), José María González Moya (APPA Renovables) y Marta Castro (AELEC).

La Mesa 4 ha reunido a representantes de sectores intensivos en energía para abordar el dimensionamiento de la red, como Begoña Villacís (Spain DC), Francisco Barea Paz (Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao) y Gabriel Nebreda (The Nostrum Group). Por último, la Mesa 5 ha contado con Antonio Cortés Ruiz, presidente de NEOELECTRA y Javier Rodríguez Morales, director general de ACOGEN.