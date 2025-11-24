Escrivá gasta más de 609.000 euros en colchones y somieres para las residencias vacacionales del Banco de España

El Banco de España dirigido por el que fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta 2023, José Luis Escrivá, lanzó el pasado 19 de noviembre una licitación para la compra de colchones, material de iluminación y lámparas eléctricas, somieres, sillones, almohadas, reposamaletas, etc., para sus residencias vacacionales de Cercedilla (Madrid) y Roda de Bará (Tarragona), donde sus trabajadores pueden disfrutar de estos complejos residenciales.

Así lo hemos podido comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se especifica que este contrato tendrá un coste de 609.634,3 euros (o 503.830 euros sin IVA) y estará dividido en cuatro lotes, a saber:

Lote 1: Colchones (507 colchones de 90x200 cm, gemelables mediante sistema con cremallera). Este lote tendría un precio total de 153.367,500 euros.

Lote 2: Bases y elevadores (507 conjuntos de base tapizada + sistema de elevación manual para bases de 90x200 cm). El precio total de este lote es de 245.388,000 euros.

Lote 3: Almohadas (256 almohadas para camas de 90 cm). Dicho lote tiene un precio de 6.195,200 euros.

Lote 4: Mobiliario variado de habitación (87 sillones de exterior, 199 luminarias de pie y 101 reposamaletas). Este lote está valorado en 204.683,60 euros.

Se cambia por el "desgaste" y "uso continuado"

La justificación que ofrece el Banco de España para gastarse más de 600.000 euros en estos materiales es la siguiente:

"La presente contratación tiene por objeto la sustitución de los equipos de descanso actualmente instalados en las residencias del Banco de España, ubicadas en Cercedilla y Roda de Bará, debido a su desgaste por uso continuado y al tiempo transcurrido desde su última renovación, así como de mobiliario variado para las habitaciones con la finalidad de reponer el mobiliario con referencias de mercado, en el caso de los sillones exteriores y los reposamaletas, y reducir el consumo energético en el caso de las luminarias".

También el organismo público alega que "esta actuación responde a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de uso en entornos de alojamiento intensivo, conforme a las recomendaciones del sector hotelero y a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, que promueven la renovación periódica de estos elementos para evitar riesgos derivados del deterioro de los materiales."

En la siguiente imagen se puede ver como la mayoría de estas nuevas compras irían a parar a la residencia ubicada en Roda (Tarragona):

En 2021 ya se produjo una renovación similar

Esto es algo que llama la atención ya que en el año 2021 ya se produjo una adjudicación que incluía la renovación de elementos como "mobiliario, lámparas (luminarias), escritorios y mesas, somieres, colchones, artículos textiles de confección, carpintería y ebanistería" en un contrato que alcanzó los 426.844,01 euros, tal y como se puede comprobar aquí. Todos ellos para la residencia de Roda en Tarragona.

En total, y solo en contratos mayores, el Banco de España ha gastado desde el 2019 un total de 16.014.671 euros (como se puede comprobar aquí), repartidos en servicios como "la gestión de la Residencia de Roda de Bará" por 7,49 millones de euros, "rehabilitación de carpinterías exteriores de la fachada norte del edificio de residencia del complejo del Banco de España en Roda de Bará" por 200.000 euros o en el "servicio para la gestión de la Residencia de Cercedilla (Madrid)" por 7,4 millones de euros.